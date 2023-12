Il giovane di 22 anni investito da un furgone

E’ ancora in gravi condizioni il ragazzo di 17 anni rimasto ferito nell’incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, Michelangelo Aruta. Il 17 enne si trova ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia.

La prima ricostruzione

I due la mattina del 24 dicembre sono volati con la Smart dal viadotto nei pressi di viale Lazio. Aruta è stato sbalzato fuori dalla vettura e poi travolto pare da un mezzo che trasportava giornali. Il conducente del mezzo non si è accorto di nulla.

Ha notato solo successivamente tracce di sangue nel mezzo. L’autista è stato ascoltato dagli agenti della polizia municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. E’ stato accertato che il giovane alla guida era sobrio e il tasso alcolemico era nella norma.

Il giorno precedente un’altra vittima

Un altro incidente mortale è avvenuto il giorno precedente ma sulla strada statale 188. Un uomo a bordo di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un burrone. L’auto si è ribaltata e l’automobilista di 35 anni è morto schiacciato dalla vettura.

La vittima

L’uomo è Aurelio Cascio di Santo Stefano di Quisquina nell’Agrigentino. Per lui non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco di Corleone lo hanno estratto dalla vettura e affidato ai sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi che hanno eseguito i rilievi.

Strade sempre insanguinate in Sicilia

Le vittime di incidenti stradali sono una costante in Sicilia soprattutto nei periodi delle feste. Un tragico incidente automobilistico si è registrato due giorni prima lungo la strada statale 284 “Occidentale Etnea” dove si è verificato un incidente che ha coinvolto frontalmente due autovetture. Nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita. L’impatto si è verificato al km 44,500, a Paternò vicino allo svincolo per Ragalna, nel Catanese. Nei giorni precedenti un pauroso incidente stradale, avvenuto sulla strada tra Siracusa e Floridia, in prossimità dello svincolo autostradale, ha provocato il ferimento di 3 persone.