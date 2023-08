La vittima è rimasta intrappolata nell’abitacolo che si è accartocciato

Drammatico incidente questa mattina nel Ragusano, muore un uomo di 72 anni. Si chiamava Emanuele Adamo. Alla guida di un’utilitaria è andato a scontrarsi frontalmente con un’altra auto alla periferia di Modica. Per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Ci sono altri due feriti gravi trasportati all’ospedale maggiore di Modica. Si tratta della moglie dell’uomo deceduto e dell’autista della Mercedes.

La dinamica incerta

Ad intervenire i carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul posto per cercare di ricostruire la dinamica. Non è ancora chiaro chi delle due auto abbia invaso la corsia opposta. Sta di fatto che la vittima, alla guida di una Peugeot 106, ha impattato violentemente con una Mercedes. Ad avere la peggio la prima auto che è rimasta letteralmente accartocciata.

Le condizioni del 72enne sono apparse subito molto gravi. I soccorritori del 118 hanno tentato delle manovre per rianimarlo ma l’anziano è deceduto prima che potesse essere caricato in ambulanza.

Altri due incidenti in Sicilia nelle ultime ore

E’ di 6 feriti, tra cui una ragazzina, il bilancio di due incidenti stradali avvenuti questa notte a cavallo tra il Palermitano e il Ragusano. In tutto 5 auto coinvolte, nessuno è in pericolo di vita. Ma la dinamica dei due scontri ha fatto pensare il peggio inizialmente, all’arrivo dei soccorsi.

Nel Palermitano

Attimi di paura questa notte sulla statale 186 dove un’auto si ribalta con a bordo due persone. Immediati sono scattati i soccorsi, per i due occupanti si era temuto il peggio. Alla fine sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, dunque con qualche ammaccatura ma nulla di grave che possa far temere per la loro vita. L’incidente si è verificato intorno alle 2,30 nel tratto che da Borgetto si collega con l’innesto in direzione Pioppo-Monreale. Per cause in via di accertamento ad un certo punto l’auto in marcia si ribalta. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Nel Ragusano

A Vittoria, nel Ragusano, altro incidente avvenuto in via Roma, all’incrocio con la via Iacono. Ad essere rimaste coinvolte nello scontro 4 auto. Una smart è andata ad impattare con una mini car che a sua volta, per forza d’inerzia, è finita su altre due auto ferme in sosta. Tre i feriti soccorsi dalle ambulanze del 118 mentre la minorenne ha preferito farsi accompagnare al nosocomio dai genitori. I rilievi affidati alla polizia municipale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale Guzzardi di Vittoria, nessuno è in pericolo di vita.

