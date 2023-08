le indagini della polizia

Gli agenti di polizia di Vittoria hanno arrestato un 43enne per detenzione di armi clandestine. Nel corso di una indagine sul possesso di armi è emerso il coinvolgimento dell’indagato, per cui è scattata una perquisizione nella sua abitazione.

La perquisizione

Sono stati rinvenuti una pistola ad aria compressa calibro 4,5 con relativo munizionamento costituito da 45 pallini in ferro, priva di qualsiasi segno distintivo ed una pistola lancia razzi calibro 22 che non è di libera vendita. Entrambi i dispositivi, nascosti sotto il cassetto di un mobile del soggiorno sono da considerarsi armi clandestine.

Pistola ad aria compressa acquistata online

In merito alla pistola ad aria compressa, la stessa è stata acquistata dall’arrestato su un sito online, pratica molto diffusa negli ultimi anni e attenzionata dalla Polizia di Stato in quanto vietata dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto e detenzione di armi.

Ai domiciliari

L’uomo, come disposto dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nella abitazione in regime di arresti domiciliari.