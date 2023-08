un 50enne ai domiciliari

I carabinieri di Canicattini Bagni hanno arrestato un pregiudicato di 50 anni per ricettazione e detenzione abusiva di armi. I militari, nel corso di un servizio di controllo nel centro montano del Siracusano hanno effettuato una perquisizione nel terreno dell’indagato, rinvenendo, all’interno di un recipiente in vetroresina, un fucile calibro 12 ed

oltre 90 cartucce.

La perquisizione in casa

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, che si trova nel centro urbano di Canicattini Bagni dove, ben nascosto dietro un muro, è stato trovato altro munizionamento. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.

Armi e droga a Francofonte

I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato nelle ore scorse due uomini, rispettivamente di 29 e 25 anni, al termine di una vasta operazione di controllo nella zona di Francofonte, nel Siracusano. Insieme ai militari, due unità cinofile che hanno consentito di scovare la droga.

Pistola rubata nel Nord Italia

Il primo è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65, con relativo munizionamento, illegalmente detenuta e risultata rubata in una regione del nord Italia oltre 10 anni fa.

800 grammi di erba in casa

Il secondo invece, nella sua abitazione aveva ben 800 grammi circa di marijuana custodita in buste termo sigillate. Al termine degli accertamenti, il 29enne è stato condotto nel carcere di Cavadonna, l’altro è stato posto ai domiciliari.

Arrestato coltivatore a Sortino

Aveva riservato una significativa porzione del suo terreno alla coltivazione della canapa indiana un 50enne siracusano che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sortino e dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia.

L’orto e la droga

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno attraversato il comune e arrivati in contrada Presti, hanno notato un uomo che, oltre ad occuparsi del suo orto, stava irrigando anche alcune piante di marijuana.

Piante alte circa un metro

I carabinieri hanno rinvenuto più di 30 piante dell’altezza media di circa 80 centimetri e quasi un chilo di sostanza stupefacente in fase di essiccazione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato per effettuare gli esami di laboratorio e stabilirne il livello di tossicità. L’arrestato, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari.