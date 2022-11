A scontrarsi due auto all’altezza di Borgetto

E’ di due feriti il bilancio di un incidente a Borgetto, nel Palermitano, culminato con uno scontro fra due auto. Il traffico è in tilt.

Chiusa temporaneamente la statale 186

La strada statale 186 “di Monreale” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale al chilometro 22,700 in località Borgetto. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti. Il personale di Anas e delle forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Ripristinata la viabilità

Intorno alle 9,30 la viabilità è stata ripristinata con la rimozione dei due veicoli e lo sgombero della carreggiata dai detriti dovuti all’incidente.

Altro incidente nel Trapanese

Numerosi quest’anno gli incidenti che si sono verificati in Sicilia, spesso con feriti e con conseguenze anche tragiche talvolta. Due giorni fa l’ennesimo incidente è avvenuto nel Trapanese con un ferito. Un’auto è finita contro un Tir alla periferia di Calatafimi, anche in quel caso è andato in tilt il traffico. Il sinistro si è verificato sulla strada statale 188dir/A “Centro Occidentale Sicula” in prossimità del km 8,700. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nel sinistro, una persona è rimasta ferita.

Scontro tra un’auto e uno scooter a Palermo

Incidente stradale tre giorni fa anche a Palermo lungo la Circonvallazione. Un uomo a bordo di uno scooter è rimasto ferito in questo caso. Traffico impazzito a Palermo, in viale Regione Siciliana, all’altezza della rotonda dell’ex Motel Agip dove vi è un’alta intensità di transito di veicoli. Si tratta di una zona delicata per il traffico veicolare del capoluogo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, a scontrarsi sono stati un’auto, una Mini Cooper, e uno scooter, un Piaggio Liberty. Un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, in codice giallo, dal 118. Sul posto il personale dell’infortunistica della polizia municipale e quello della ditta Interventa, che ha messo in sicurezza la strada.