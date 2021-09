La collisione sulla A-29 nei pressi dello svincolo di Calatafimi

È temporaneamente bloccato il traffico lungo la A-29 in direzione Alcamo-Trapani al chilometro 9 a causa di un incidente mortale avvenuto all’altezza dello svincolo di Calatafimi Segesta, nel trapanese, in direzione di Trapani. Il sinistro ha coinvolto due veicoli, un mezzo pesante che si è ribaltato e un’autovettura. Una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta gravemente ferita.

La polizia stradale sul posto

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La vittima è un 62enne di Alcamo, Stefano Piazza, ed era alla guida di un Fiat Doblò. Per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato tamponato dal Tir. Il mezzo pesante, in seguito all’impatto, ha effettuato una brusca manovra e si è capovolto su un fianco. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ripristinata la circolazione

E’ stata ripristinata dopo circa tre ore la viabilità in direzione Trapani sulla A-29 “Alcamo-Trapani”. Il traffico intorno alle 10,30 è stato provvisoriamente indirizzato sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia per un tratto di circa 1 chilometro.