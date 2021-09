la denuncia di mareamico agrigento

Non solo autostrade del CAS nel mirino. Anche alcuni tratti di strada gestiti dall’ANAS finiscono nella lente d’ingrandimento dei cittadini per affrontare il tema sicurezza di ponti e viadotti. Stavolta a puntare il dito contro l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade è l’associazione Onlus Mareamico di Agrigento, che ha chiesto verifiche accurate su un viadotto della strada statale 115, a Porto Empedocle.

L’accusa: “Scoperto un altro ponte malato”

“La situazione delle infrastrutture viarie italiane negli ultimi anni e dopo le numerose tragedie è nettamente migliorata. Purtroppo però – scrivono – accade che l’ANAS troppo spesso si limiti a controllare solo la sede stradale invece di allargare le ispezioni alle pile, alle spalle e agli impalcati, che alcune volte appaiono fortemente ammalorati e preoccupano gli utenti”.

Il reportage

“Come si vede in queste foto, che riguardano un ponte della SS 115 tra Vicenzella e Villaseta in territorio di Porto Empedocle, il cemento è scoppiato e diversi ferri arrugginiti sono venuti giù, facendo temere per la solidità complessiva dell’infrastruttura. Mareamico ha chiesto all’ANAS di verificare la situazione”.

Gli interventi dell’Anas

Intanto al via interventi di manutenzione programmata su 4 viadotti dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Lo ha comunicato ieri Anas, specificando che i lavori saranno eseguiti in direzione Palermo sui viadotti San Giuseppe, Irosa II, Palumba I, Palumba II. Quelli in direzione Catania, invece, sono già ammodernati.

I quattro viadotti, ubicati tra il km 81 e il km 89 dell’autostrada tra gli svincoli di Irosa e Cinque Archi, avevano beneficiato degli stessi interventi lungo la carreggiata in direzione Catania, che era stata riaperta al traffico lo scorso 12 agosto. Gli interventi sono inseriti nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada. I lavori – fa sapere Anas – comporteranno, oltre alla sostituzione dei guardrail, il risanamento degli impalcati e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale.