Lo scontro sulla 188 centro occidentale Sicula

Incidente questa mattina nel Trapanese con un ferito. Un’auto è finita contro un Tir alla periferia di Calatafimi, in tilt il traffico.

L’impatto dove è avvenuto

Sulla strada statale 188dir/A “Centro Occidentale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 8,700, a Calatafimi, per un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nel sinistro, una persona è rimasta ferita. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Ieri incidente nel Ragusano

Ieri un altro incidente si era verificato nel Ragusano con alcune persone rimaste ferite. Lo schianto ha coinvolto due automobili e ha reso necessario l’intervento degli operatori del 118 per soccorrere le persone coinvolte. Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale numero 65 all’altezza del chilometro 5 lungo il tratto tra Cava d’Aliga e Sampieri, frazioni del comune di Scicli. A scontrarsi due autovetture, una Fiat Panda e una Mini Cooper. Pare che gli occupanti delle autovetture abbiano subito lievi ferite. Sul posto sono giunti l’ambulanza del 118 e la Polizia Municipale del comune ragusano.

Scontro tra un’auto e uno scooter a Palermo

Incidente stradale sempre ieri mattina a Palermo lungo la Circonvallazione e il traffico va in tilt. Un uomo a bordo di uno scooter è rimasto ferito. Traffico impazzito a Palermo, in viale Regione Siciliana, all’altezza della rotonda dell’ex Motel Agip. Si tratta di una zona delicata per il traffico veicolare del capoluogo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, a scontrarsi sono stati un’auto, una Mini Cooper, e uno scooter, un Piaggio Liberty. Un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, in codice giallo, dal 118. Sul posto il personale dell’infortunistica della polizia municipale e quello della ditta Interventa, che ha messo in sicurezza la strada.