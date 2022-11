Ci sarebbero alcune persone ferite in un incidente avvenuto questa mattina nel Ragusano. Lo schianto ha coinvolto due automobili e ha reso necessario l’intervento degli operatori del 118 per soccorrere le persone coinvolte.

I feriti sono stati soccorsi dal 118

L’incidente si è verificato questa mattina sulla strada provinciale numero 65 all’altezza del chilometro 5 circa lungo il tratto tra Cava d’Aliga e Sampieri, frazioni del comune di Scicli, in provincia di Ragusa. A scontrarsi due autovetture, una Fiat Panda e una Mini Cooper. Pare che gli occupanti delle autovetture abbiano subito lievi ferite. Sul posto sono giunti l’ambulanza del 118 e la Polizia Municipale del comune ragusano.

Scontro tra un’auto e uno scooter a Palermo

Incidente stradale questa mattina a Palermo lungo la Circonvallazione e il traffico va in tilt. Un uomo a bordo di uno scooter è rimasto ferito. Traffico impazzito a Palermo, in viale Regione Siciliana, all’altezza della rotonda dell’ex Motel Agip. Si tratta di una zona delicata per il traffico veicolare del capoluogo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, a scontrarsi sono stati un’auto, una Mini Cooper, e uno scooter, un Piaggio Liberty.

Ferito il giovane in sella al veicolo a due ruote

Un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, in codice giallo, dal 118. Sul posto il personale dell’infortunistica della polizia municipale e quello della ditta Interventa, che ha messo in sicurezza la strada.

Semafori “impazziti” a Siracusa, alto rischio d’incidenti

Sono andati in tilt, dalle prime ore del mattino, i semafori lungo viale Tica, nella zona nord di Siracusa, arteria strategica che cuce più aree della città. Tutti quanti segnavano, in contemporanea, i colori verde, giallo e rosso: ad andare in confusione sono stati soprattutto i conducenti, di auto e moto, così come gli autisti del trasporto pubblico. Una donna anziana, preoccupata sul da farsi, ha preferito rimanere ferma, temendo un incidente, ma dietro di lei si sono formate delle code e naturalmente i mezzi che erano dietro hanno “scansato” il veicolo, come in una partenza di una gara di Formula 1. E’ probabile che il sistema sia andato in tilt per un corto circuito, forse la pioggia che si è abbattuta ieri sera ha creato dei danni ma adesso dovranno provvedere i tecnici. Ci sarà lavoro anche per gli agenti della Polizia municipale di Siracusa, perché il rischio di tamponamenti è piuttosto evidente.