Un’auto si ribalta, altre 4 impattano fra loro ad un incrocio

E’ di 6 feriti, tra cui una ragazzina, il bilancio di due incidenti stradali avvenuti questa notte a cavallo tra il Palermitano e il Ragusano. In tutto 5 auto coinvolte, nessuno è in pericolo di vita. Ma la dinamica dei due scontri ha fatto pensare il peggio inizialmente, all’arrivo dei soccorsi.

Nel Palermitano

Attimi di paura questa notte sulla statale 186 dove un’auto si ribalta con a bordo due persone. Immediati sono scattati i soccorsi, per i due occupanti si era temuto il peggio. Alla fine sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, dunque con qualche ammaccatura ma nulla di grave che possa far temere per la loro vita. L’incidente si è verificato intorno alle 2,30 nel tratto che da Borgetto si collega con l’innesto in direzione Pioppo-Monreale. Per cause in via di accertamento ad un certo punto l’auto in marcia si ribalta. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Nel Ragusano

A Vittoria, nel Ragusano, altro incidente avvenuto in via Roma, all’incrocio con la via Iacono. Ad essere rimaste coinvolte nello scontro 4 auto. Una smart è andata ad impattare con una mini car che a sua volta, per forza d’inerzia, è finita su altre due auto ferme in sosta. Tre i feriti soccorsi dalle ambulanze del 118 mentre la minorenne ha preferito farsi accompagnare al nosocomio dai genitori. I rilievi affidati alla polizia municipale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale Guzzardi di Vittoria, nessuno è in pericolo di vita.

Ieri incidente mortale

Ieri purtroppo si è verificato un altro sinistro mortale nelle strade siciliane, l’ennesimo incidente con feriti di questo 2023 tragico sul piano del bilancio del numero di vittime. Un motociclista è morto in seguito ad uno scontro tra la moto che stava guidando e una microcar. E’ accaduto nella tarda serata di giovedì a Biancavilla, nel catanese, in via della Montagne. Immediati sono scattati soccorsi per il centauro non c’era più nulla da fare. Giunte sul posto diverse ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. In gravi condizioni il 24enne passeggero della moto, trasportato in codice rosso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica i carabinieri della compagnia di Paternò.

