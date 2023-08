Scontro tra la due ruote e una microcar

Altro incidente mortale nelle strade siciliane, l’ennesimo che si verifica in questo 2023 tragico sul piano del bilancio del numero di vittime. Un motociclista è morto in seguito ad uno scontro tra la moto che stava guidando e una microcar. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Biancavilla, nel catanese, in via della Montagne.

I rilievi dei carabinieri

Immediati sono scattati soccorsi per il centauro non c’era più nulla da fare. Giunte sul posto diverse ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. In gravi condizioni il 24enne passeggero della moto, trasportato in codice rosso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica i carabinieri della compagnia di Paternò.

Una scia infinita

Alla fine dello scorso mese di luglio altro incidente mortale a Palermo all’ingresso dell’ospedale Civico. Uno scontro violento quello che si è verificato tra due moto. Secondo la prima ricostruzione una stava entrando nell’area dell’ospedale l’altra ne stava uscendo. Almeno uno dei due mezzi sembra procedesse a velocità elevata. L’impatto è stato violentissimo. La vittima è uno dei due motociclisti, Giuseppe D’Anna, 51 anni. L’uomo è morto sul colpo. La tragedia si è consumata nel giorno del suo compleanno. L’uomo faceva il pasticciere da Albicocco. La vittima è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

Giorni neri sulle strade

Terribile poi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi sulla Ss 626 Caltanissetta-Gela. Tre il numero delle vittime. Il sinistro avvenuto all’altezza del viadotto Capodarso. E’ morta anche la giovane che era stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia. Eleonora Modica, 31 anni. La ragazza viaggiava insieme ad un altro giovane di 28 anni, Giovanni Fossile, deceduto sul colpo. Lo schianto è avvenuto con un’altra auto sulla quale viaggiava Arianna Ceccarelli, di 36 anni, anche lei morta sul colpo, e un uomo di 41 anni trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna. Un’altra auto, con a bordo due quarantenni, è stata coinvolta in maniera marginale e i due occupanti sono rimasti feriti in maniera lieve.

Like this: Like Loading...