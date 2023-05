incidente nel ragusano

E’ in gravi condizioni un uomo vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla ex provinciale 16, in contrada Alcerito, nella zona di Vittoria.

Strada piena di massi dopo frana

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo, un nordafricano, era in sella al suo scooter ma sarebbe scivolato per via della presenza di massi, legata ad una frana avvenuta precedentemente.

Grave in ospedale

Un passante, dopo aver visto la vittima, ha allertato i soccorsi e poco dopo è arrivata un’ambulanza che ha provveduto al trasferimento dell’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria. Stando alle prime informazioni, il ferito si trova ricoverato in prognosi riservata.

Incidente a Palermo

Violento scontro frontale a Palermo all’Addaura nei pressi del Solemar. Due vetture si sono scontrate e due automobilisti sono in gravissime condizioni trasportati a Villa Sofia.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitati del 118. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Palermo.

Feriti nel Trapanese

Incidente frontale fra due auto nel Trapanese, cinque i feriti tra cui due bambini. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 47 che collega Alcamo ad Alcamo marina. Una delle due auto coinvolte avrebbe invaso la corsia opposta per cause in corso di accertamento. Tutti e 5 gli occupanti dei due mezzi trasferiti all’ospedale di Alcamo ma stando ai primi accertamenti medici nessuno di loro è fortunatamente in pericolo di vita.

L’incidente allo Zen con altri due bambini coinvolti

Nei giorni scorsi altro incidente, accaduto a Palermo, che ha coinvolto dei minori. E questa volta con conseguenze sicuramente più pesanti. In via Patti, nei pressi del Velodromo, scontro violentissimo tra due vetture che ha provocato il ferimento di due bambini. I piccoli sono stati trasferiti all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118. Al pronto soccorso pediatrico sono arrivati i parenti dei bimbi. Tante persone che hanno assediato il nosocomio tanto che sono intervenute numerose volanti. I poliziotti sono arrivati in massa per cercare di riportare la calma e consentire ai medici e infermieri di potere lavorare e cercare di curare i due bambini.

