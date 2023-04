A Ginosa, in Puglia

Ieri sera, giovedì 27 aprile, c’è stato sulla strada provinciale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa, nel Tarantino, un incidente che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di una quarta.

Una Fiat Punto e una Fiat Grande Punto sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto frontale è stato così violento che ha provocato la morte immediata dei due coniugi romeni residenti a Ginosa, rispettivamente di 30 e 25 anni. Durante il trasporto in ambulanza all’ospedale di Taranto, è purtroppo deceduto anche un giovane di 27 anni, Alessandro Calabrese, residente a Marina di Ginosa. Il ferito è stato ricoverato a Castellaneta e le sue condizioni non sono gravi.