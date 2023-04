Pronto soccorso preso d'assalto dai parenti

Drammatico incidente allo Zen. In via Patti nei pressi del Velodromo uno scontro violentissimo tra due vetture ha provocato il ferimento di due bambini. I piccoli feriti sono stati trasferiti all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118.

Le condizioni dei bambini

Al pronto soccorso pediatrico sono arrivati i parenti dei bimbi. Tante persone che hanno assediato il nosocomio tanto che sono intervenuti numerose volanti di polizia. I poliziotti sono arrivati in massa per cercare di riportare la calma e consentire ai medici e infermieri di potere lavorare e cercare di curare i due bambini. Le loro condizioni sono molto serie.

La prima ricostruzione dell’incidente

Nell’incidente frontale tra due vetture sono rimasti coinvolti una bambina di appena otto mesi che ha un trauma cranico e un bimbo di due anni che ha ferite al volto. Gli agenti della polizia e della polizia municipale stanno eseguendo l’alcoltest ai due automobilisti alla guida.

I rilievi sullo scontro per accertare le responsabilità sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.

Tanta anche la tensione nella zona dell’incidente dopo lo scontro violento tra due auto. Si è rischiato la rissa tra i nuclei familiari degli automobilisti coinvolti nello scontro.

La drammatica sequenza degli scontri degli ultimi giorni

E’ un ‘bollettino’ di drammatici incidenti senza fine quello che dura ormai da giorni.

Una ragazza di 20 anni, Sofia Montalto, è morta, intorno alle 11.30 del venerdì sabto, in un incidente stradale in contrada Ventrischi, nell’entroterra di Marsala. La giovane era su uno scooter che ad un incrocio si è scontrato con una Fiat Uno.

Con lei c’era anche un ragazzo, che è rimasto ferito, ma le cui condizioni non sono note. Nell’ impatto la vittima è stata sbalzata e dopo un volo di diversi metri è caduta sull’asfalto. I sanitari dell’ambulanza del 118 hanno constatato il decesso.

Incidente ad alta velocità nel Ragusano

Altro incidente con auto ribaltata e conducente ferito a Ragusa giovedì sera. Paura per la dinamica del sinistro e per il fatto che l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Trasferito in ospedale, non sembra versare in pericolo di vita ma sono in corso ulteriori accertamenti sanitari. Lo scontro si è verificato poco dopo le 20 in via Ettore Fieramosca, in prossimità del bar Bruscè.