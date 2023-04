Incidente stradale, ciclomotore contro auto, muore una ragazza di 20 anni

Ignazio Marchese di

07/04/2023

Una ragazza di 20 anni, Sofia Montalto, è morta, intorno alle 11.30, in un incidente stradale in contrada Ventrischi, nell’entroterra di Marsala. La giovane era su uno scooter che ad un incrocio si è scontrato con una Fiat Uno.

Con lei c’era anche un ragazzo, che è rimasto ferito, ma le cui condizioni non sono note. Nell’ impatto la vittima è stata sbalzata e dopo un volo di diversi metri è caduta sull’asfalto. I sanitari dell’ambulanza del 118 hanno constatato il decesso.

Incidente ad alta velocità nel Ragusano

Altro incidente con auto ribaltata e conducente ferito a Ragusa ieri sera. Paura per la dinamica del sinistro e per il fatto che l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Trasferito in ospedale, non sembra versare in pericolo di vita ma sono in corso ulteriori accertamenti sanitari. Lo scontro si è verificato poco dopo le 20 in via Ettore Fieramosca, in prossimità del bar Bruscè.

I primi accertamenti

L’incidente stradale ha visto coinvolte due auto, una lancia Y ed una Renault Megane che, a causa dell’impatto, si è ribaltata su di un fianco. Le auto erano occupate solamente dai rispettivi conducenti. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare dall’abitacolo il conducente dell’auto ribaltata per affidarlo alle cure del personale medico 118. Sul posto oltre all’ambulanza è intervenuta la polizia municipale di Ragusa per i rilievi di competenza.

Bambino ferito nel Palermitano

Incidente stradale anche alla periferia di Ficarazzi, nel Palermitano, grave un bimbo di 6 anni che si trova in terapia intensiva all’ospedale dei Bambini di Palermo. Feriti anche la madre, che era alla guida dell’auto finita fuori strada, e il fratellino di appena 2 anni. Si parla di una possibile auto pirata ma su questo sono in corso gli accertamenti della polizia municipale.

L’incidente

L’auto è finita addosso ad una cappella della Madonna lungo la strada statale 113 che collega Ficarazzi a Bagheria. La donna, 35 anni, era alla guida di una Toyota Yaris ed è andata fuori strada addosso a questa antica costruzione dedicata alla Vergine. Nello schianto è rimasta ferita lei e i due figlioletti. Ad avere la peggio quello d 6 anni che ha riportato gravi lesioni. Infatti è stato necessario il suo ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bambini di Palermo.