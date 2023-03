LA TRAGEDIA

Era a poche centinaia di metri da casa, Gabriele Aserio, il 18enne morto ieri a Palermo, in un terribile incidente stradale avvenuto ieri in viale Strasburgo a Palermo.

In compagnia di un suo amico di 17 anni, rimasto anche lui coinvolto nello schianto e ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia, aveva partecipato ad una festa al Country, e stavano rientrando a casa proprio dell’amico, in sella ad uno scooter. Alle 4.30, a pochi metri dalla polisportiva “Belgio”, lo schianto fatale, contro un albero.

Il mistero dell’auto pirata

Un incidente che ha ancora tanti punti interrogativi. Prima di tutto sarebbe coinvolta un’auto pirata, che avrebbe tagliato la strada ai due giovani, ma ancora non c’è certezza. Si stanno visionando le telecamere della zona, una risposta dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Chi era Gabriele Aserio

Il ragazzo, 18 anni, era un appassionato e promettente calciatore. E nel momento del ricordo, l’associazione sportiva culturale dilettantistica Progetto Interschool pubblica un post commemorativo.

Una notizia straziante

Questo il messaggio su Facebook dell’associazione dove Gabriele Asaro passava parte del suo tempo libero giocando a calcio e coltivando la sua passione.

“Purtroppo annunciamo la tristissima e straziante notizia che ci ha lasciato Gabriele Aserio a seguito di un incidente. Siamo sconvolti e senza parole. Ha giocato per anni con noi, non si perdeva un evento, a volte ricoprendo anche il ruolo di Capitano. Il calcio era la sua passione e si faceva ben volere da tutti”.

Le partite dell’associazione rinviate

Il post prosegue: “Ha giocato sia in Serie A sia in B1, dove ha vinto pure un pallone d’oro nella scorsa fase Apertura, “per non parlare di quanti ricordi negli All Night e All Day in cui giocava sempre”. Oggi rinviate le gare dei Divano Kiev in cui ha giocato per anni e degli Itas dove giocava quest’anno. In tutte le altre gare sarà effettuato un minuto di raccoglimento prima di ogni gara”.

Il messaggio del Rotary Club Costa Gaia

Anche il Rotary Club Costa Gaia ha voluto ricordare il ragazzo porgendo la propria vicinanza ai genitori, il papà Antonio Aserio (noto architetto) e la mamma Maria Rita: “È con profondo e sincero dolore che il RC Costa Gaia tutto si stringe attorno al socio e carissimo amico Antonio Aserio e a Maria Rita per la tragica perdita del figlio Gabriele di soli diciotto anni. La presidente Adele Crescimanno porge a nome di tutto il Club sentite condoglianze”.

