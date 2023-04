Incidente stradale a Santa Ninfa nei pressi del campo sportivo. Il bilancio è di due morti. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Le vittime dell’incidente stradale a Santa Ninfa sono due sorelle Maria e Margherita Grimaldi, di 77 e 75 anni. Viaggiavano a bordo di un’auto che è finita contro un palo. L’auto è andata completamente distrutta.

Lo scorso 26 marzo incidente con sei morti

Lo scorso 26 marzo era stati di sei morti il bilancio dell’incidente stradale sul rettilineo di Lentina, la strada provinciale che collega San Vito lo Capo e Custonaci nel trapanese.

Lo scontro era avvenuto tra un’Alfa 156 guidato da Vincenzo Cipponeri, 44 anni, di Trapani morto sul colpo e una Fiat Doblò con a bordo cinque persone.

A bordo del Doblò sul quale viaggiavano due famiglie di Carini, nel palermitano: Matteo Cataldo, di 70 anni, della moglie, Maria Grazia Ficarra, di 67 anni, del figlio Danilo Cataldo, di 44 anni, e di un’altra coppia, Matteo Schiera, di 72 anni, e la moglie Anna Rosa Romancino, di 69 anni, cugini dei coniugi Cataldo.

A bordo dell’Alfa c’era una donna che è ricoverata in rianimazione all’ospedale Sant’Antonio Abbate di Trapani.

L’impatto tra le due auto è stato violentissimo; le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo, hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere i corpi delle persone che erano a bordo.

Sul posto i carabinieri e gli agenti della Polstrada hanno compiuto i rilievi di rito per accertare le responsabilità e le cause dell’incidente, legate quasi certamente all’alta velocità.

Tanti scontri mortali negli ultimi giorni in Sicilia

Sono davvero tanti gli incidenti drammatici degli ultimi giorni in Sicilia. proprio oggi si nsono tenuti i funerali dell’ultima delle giovani vittime della strada Federica Albanese, 27 anni, la ragazza morta domenica nel grave incidente sulla Palermo Catania al chilometro 37 in direzione del capoluogo siciliano. Nello scontro tra una moto e un’auto una donna morta e due feriti, tra cui Simone, il fidanzato di Federica, anche lui in sella alla moto e ricoverato all’ospedale Villa Sofia in gravi condizioni

Like this: Like Loading...