La salma della vittima restituita alla famiglia, niente autopsia

Nessuna autopsia sul corpo di Lorenzo Asta, il 33enne di Alcamo vittima del terribile incidente stradale che si è verificato all’alba di ieri a Partinico, nel Palermitano. Sequestrate entrambe le auto coinvolte nel sinistro per provare a ricostruire con esattezza quanto accaduto. Si attendono i test tossicologici sul conducente dell’altra auto che si è andata a scontrare con la vittima. Ad essere stato effettuato un prelievo ematico il cui responso dovrebbe arrivare entro i prossimi 4-5 giorni.

La verifica sulla velocità di mezzi

Nel frattempo saranno anche effettuate delle verifiche tecniche da parte della Procura di Palermo, che ha aperto un fascicolo sulla tragedia. Si attende la nomina di un consulente che possa effettuare le verifiche sulle due auto. Fari puntati ovviamente sui due contachilometri dei mezzi coinvolti nell’incidente. Purtroppo la polizia municipale di Partinico, che ha effettuato i rilievi, non ha potuto fare queste verifiche. Il contachilometri della Ford Fiesta su cui viaggiava Lorenzo Asta era totalmente distrutto, ridotto ad una poltiglia. Quello della Golf, su cui c’erano i due partinicesi, era di tipo elettronico. L’impianto elettrico è totalmente saltato e quindi non è stato possibile effettuare alcun rilievo.

L’incidente

L’incidente si è verificato sulla statale 113 a Partinico all’altezza della nota sala ricevimenti Baglio Luna. A scontrarsi una Golf e una Ford Fiesta. Entrambe le auto si sono letteralmente distrutte. Immediato sul posto l’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti a supporto e per far uscire dall’abitacolo le persone rimaste coinvolte nell’incidente. Il conducente della Fiesta è morto sul colpo, per lui non c’è stato nulla da fare. Ad effettuare i rilievi la polizia municipale mentre i carabinieri sono intervenuti a supporto per regolare il traffico veicolare in zona.

La dinamica

Ancora al vaglio la dinamica dell’incidente. Si ipotizza che i due veicoli stessero procedendo in direzioni opposte. Probabile che uno dei due abbia invaso la corsia opposta per ragioni che sono ancora in via di accertamento.

