Una donna perde il controllo del mezzo e si schianta

Incidente stradale alla periferia di Ficarazzi, nel Palermitano, grave un bimbo di 6 anni che si trova in terapia intensiva all’ospedale dei Bambini di Palermo. Feriti anche la madre, che era alla guida dell’auto finita fuori strada, e il fratellino di appena 2 anni. Si parla di una possibile auto pirata ma su questo sono in corso gli accertamenti della polizia municipale.

L’incidente

L’auto è finita addosso ad una cappella della Madonna lungo la strada statale 113 che collega Ficarazzi a Bagheria. La donna, 35 anni, era alla guida di una Toyota Yaris ed è andata fuori strada addosso a questa antica costruzione dedicata alla Vergine. Nello schianto è rimasta ferita lei e i due figlioletti. Ad avere la peggio quello d 6 anni che ha riportato gravi lesioni. Infatti è stato necessario il suo ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bambini di Palermo.

Auto pirata?

La donna avrebbe detto ai soccorritori che è finita fuori strada a causa di un’altra auto che le avrebbe improvvisamente tagliato la strada. In tal senso i caschi bianchi hanno avviato i rilievi e proceduto anche alla verifica della videosorveglianza in zona. Si vuole tentare di accertare l’eventuale esistenza di quest’altra auto.

L’incidente a Ragusa

In Sicilia da tempo si verifica una scia di incidenti stradali, molti dei quali con epiloghi tragici. Ieri sera auto ribaltata e conducente ferito a Ragusa, paura per la dinamica del sinistro e per il fatto che l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Trasferito in ospedale, non sembra versare in pericolo di vita ma sono in corso ulteriori accertamenti sanitari. Lo scontro si è verificato poco dopo le 20 in via Ettore Fieramosca, in prossimità del bar Bruscè.

L’incidente nel Trapanese

Nei giorni scorsi nel Trapanese tragico incidente, per l’esattezza a Santa Ninfa nei pressi del campo sportivo. Il bilancio è di due morti. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le vittime due sorelle, Maria e Margherita Grimaldi, di 77 e 75 anni. Viaggiavano a bordo di un’auto che è finita contro un palo. L’auto è andata completamente distrutta.

Lo scorso 26 marzo incidente con sei morti

Lo scorso 26 marzo altri 6 morti nell’incidente stradale sul rettilineo di Lentina, la strada provinciale che collega San Vito lo Capo e Custonaci sempre nel trapanese. Lo scontro avvenuto tra un’Alfa 156 guidato da Vincenzo Cipponeri, 44 anni, di Trapani morto sul colpo e una Fiat Doblò con a bordo cinque persone. A bordo del Doblò sul quale viaggiavano due famiglie di Carini, nel palermitano: Matteo Cataldo, di 70 anni, della moglie, Maria Grazia Ficarra, di 67 anni, del figlio Danilo Cataldo, di 44 anni, e di un’altra coppia, Matteo Schiera, di 72 anni, e la moglie Anna Rosa Romancino, di 69 anni, cugini dei coniugi Cataldo. A bordo dell’Alfa c’era una donna che è ricoverata in rianimazione all’ospedale Sant’Antonio Abbate di Trapani.

Tanti scontri mortali negli ultimi giorni in Sicilia

Sono davvero tanti gli incidenti drammatici degli ultimi giorni in Sicilia. Proprio in questi giorni si sono tenuti i funerali delle ultime due giovani vittime della strada. Federica Albanese, 27 anni, e Federico Asta, 33 anni di Alcamo. la prima deceduta nel grave incidente sulla Palermo Catania, il secondo sulla statale 113 a Partinico.

