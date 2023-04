Incidente ad alta velocità, paura per un’auto ribaltata (FOTO)

Michele Giuliano di

07/04/2023

Auto ribaltata e conducente ferito a Ragusa ieri sera, paura per la dinamica del sinistro e per il fatto che l’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Trasferito in ospedale, non sembra versare in pericolo di vita ma sono in corso ulteriori accertamenti sanitari. Lo scontro si è verificato poco dopo le 20 in via Ettore Fieramosca, in prossimità del bar Bruscè.

I primi accertamenti

L’incidente stradale ha visto coinvolte due auto, una lancia Y ed una Renault Megane che, a causa dell’impatto, si è ribaltata su di un fianco. Le auto erano occupate solamente dai rispettivi conducenti. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare dall’abitacolo il conducente dell’auto ribaltata per affidarlo alle cure del personale medico 118. Sul posto oltre all’ambulanza è intervenuta la polizia municipale di Ragusa per i rilievi di competenza.