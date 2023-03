La tragica gita a Custonaci, cinque parenti di Carini morti sul colpo

Ignazio Marchese di

27/03/2023

Cresce il cordoglio per la tragedia di Custonaci nella quale hanno perso la vita sei persone, fra cui due intere famiglia di Carini, mentre una settimana lotta in ospedale.

La tragica gita domenicale

Erano andati in gita a Custonaci Matteo Cataldo di 70 anni con a moglie Maria Grazia Ficarra di 67 anni e Danilo Cataldo di 44 anni insieme ai cugini Matteo Schiera di 72 anni e la moglie Anna Rosa Romancino, 67 anni.

Una gita pensata per trascorrere una giornata di relax insieme ai familiari. E così era stato. Lungo la strada di ritorno, però, la tragedia. Lo scontro violentissimo è avvenuto nella zona di Custonaci. Ed entrare in contatto frontalmente l’Alfa 159 guidata da Vincenzo Cipponeri con a bordo Maria Pia Gimbona di 34 anni, l’unica rimasta viva nella strage e il furgone Doblò della famiglia Carinese.

Il Cordoglio della città di Carini

Questa mattina in tanti in via Magellano a Carini dove abitavano Matteo Cataldo con la moglie e il figlio si sono recati per piangere gli amici morti. Matteo Cataldo ha lavorato come frigorista industriale lo stesso lavoro che faceva il figlio.

Secondo alcuni parenti delle vittime sarebbe stata l’Alfa 159 guidata da Cipponeri a volare sul dosso e finire come un proiettile sul Fiat Doblò guidato da Danilo Cataldo. “L’impatto non ha lasciato scampo ai miei parenti – dicono i parenti – Tre sono morti sul colpo. Altri due sulle ambulanze mentre venivano trasportati in ospedale. Un dolore terribile”. Ma la dinamica dovrà essere verificata dall’inchiesta delle forze dell’ordine.

Il sindaco di Carini

“L’amministrazione comunale di Carini esprime il cordoglio della cittadinanza intera ai familiari per la tragica morte dei signori Cataldo-Ficarra a seguito dell’incidente stradale di Custonaci. Comprendo bene che nulla può lenire un dolore così grande ,specialmente quando è coinvolta un’intera famiglia , ma è importante stringerci attorno ai parenti e agli amici delle vittime in questo triste giorno”. Lo dice il sindaco di Carini Giovì Monteleone dopo la tragedia di Custonaci nella quale sono morti tre uomini e due donne di Carini.