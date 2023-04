Scontro fra auto nell’Agrigentino

Ancora sangue nelle strade siciliane, muore un giovane in seguito all’ennesimo incidente. A perdere la vita un 29enne di Porto Empedocle, nell’agrigentino, Francesco Mannella. Il suo cuore ha smesso di battere all‘ospedale di Agrigento dove era stato trasportato in seguito al terribile sinistro. Il tragico scontro lungo la statale Agrigento Raffadali. Ad impattare, per cause che i carabinieri stanno cercando ancora di ricostruire, sono state due Volkswagen Golf.

Altri feriti

Il 29enne era alla guida di una delle due vetture. Gli altri due feriti, a bordo della seconda Golf, di 20 e 21 anni, hanno riportato invece ferite lievi. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere accartocciate due delle tre persone coinvolte.

I soccorsi

Lungo la strada statale si sono precipitate più ambulanze del 118, che hanno trasferito i feriti al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio” e le pattuglie dei carabinieri che si sono occupati della viabilità che è andata in tilt. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, il personale sanitario e una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Le indagini nel Palermitano

Una infinita sequenza di incidenti mortali si sono verificati nelle strade siciliane negli ultimi tempi. In tutti i casi ci sono indagini. Nuovi rilievi tecnici disposti dalla Procura di Palermo tre giorni fa sul luogo della tragedia lungo la statale 113 a Partinico in cui, a causa di un incidente mortale, perse la vita l’alcamese Lorenzo Asta. La Procura ha ordinato queste verifiche tecniche nel luogo dell’impatto con l’obiettivo di ricostruire per quanto possibile la dinamica dell’incidente. Ad operare i periti nominati dalla Procura stessa, alla presenza anche della polizia municipale e dei tecnici di parte nominati da chi è rimasto coinvolto nel sinistro.

Il giovane morto nel Nisseno

Un altro giovane nei giorni scorsi ha perso la vita. Kevin Dorbhul è deceduto in un incidente avvenuto in via Due Fontane, strada che collega Caltanissetta a San Cataldo. Il ragazzo è stato sbalzato violentemente dall’abitacolo dell’auto che stava guidando. Il suo corpo è stato trovato a circa 30 metri dal luogo dello scontro. L’impatto è avvenuto con un’altra vettura che procedeva in direzione opposta e a bordo della quale viaggiavano due persone. Quando la polizia, intervenuta con agenti delle Volanti e della Stradale, e gli operatori del 118 sono arrivati il 18enne era già deceduto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Like this: Like Loading...