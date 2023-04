Chiesa Madre ad Alcamo gremita per i funerali

Tanta commozione per i funerali del giovane Lorenzo Asta, tragicamente morto nell’incidente stradale avvenuto domenica scorsa a Partinico sulla statale 113. Questa mattina la celebrazione in chiesa Madre ad Alcamo tenuta dall’arciprete Aldo Giordano e dal parroco Mario Bonura. Familiari e amici si sono stretti nel dolore.

“Fede aiuta a superare il dolore”

I due sacerdoti hanno avuto parole dolci e di conforto. “La fede deve essere il nostro conforto spirituale in momenti come questi” ha detto don Aldo. Don Mario invece ha benedetto la salma e ha chiesto alla comunità di accettare la tragedia come il Cireneo fu costretto a portare la croce di Gesù.

La maglietta e i fiori bianchi

Sul feretro del giovane morto tragicamente una maglietta posta dagli amici e tantissimi fiori bianchi. Tristezza, occhi gonfi dal pianto e dal dolore, sguardi persi nel vuoto. Questo il contesto nel quale si è svolta la cerimonia, in un silenzio quasi irreale.

Sui social la commozione

Anche i social sono stati inondati di tanti ricordi di Lorenzo da parte di amici e parenti. “Sei stato sempre tutto per me – scrive Mario -, il fratello, migliore amico che io abbia potuto desiderare e adesso sei volato via. Ma io ti porterò sempre con me, lo sai non sono mai stato bravo a scriverti delle belle parole, soprattutto adesso che non posso più scherzare con te, parlare o vederti. Mi mancherai tantissimo, e adesso con chi mi confido, con chi parlo e a chi mando i miei messaggi stupidi”. “Non posso ancora credere alla bruttissima notizia che è arrivata – aggiunge Maurizio -, sono senza parole, un ragazzo splendido, troppo buono, solare. Pensare al tuo sorriso è troppo doloroso. Sei andato via all’improvviso e dovremo rassegnarci al fatto che non ti rivedremo più. Ma ogni giorno cercheremo di rivederti nel ricordo del tuo affetto”.

“Non ho parole con l’improvvisa perdita di Lorenzo – scrive invece Amanda -. Eri goffo sotto tanti punti di vista, e tanto amato da molti. Riposa tranquillo, cugino mio. Saluta il mio angelo custode lassù”.

Il tragico scontro

Lorenzo Asta, 33 anni, è morto sul colpo dopo che l’auto sulla quale viaggiava, una Ford Fiesta, si è scontrata frontalmente con una Golf condotta da due giovani di Partinico. Entrambe le auto si sono letteralmente distrutte. Immediato sul posto l’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti a supporto e per far uscire dall’abitacolo le persone rimaste coinvolte nell’incidente. Lorenzo Asta è morto sul colpo, per lui non c’è stato nulla da fare. Ad effettuare i rilievi la polizia municipale.

