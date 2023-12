A Paternò sulla statale 284

Ancora sangue sulle strade siciliane. Tragico incidente automobilistico sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea” dove si è verificato un incidente che ha coinvolto frontalmente due autovetture. Nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita. L’impatto si è verificato al km 44,500, a Paternò vicino allo svincolo per Ragalna, nel Catanese.

Traffico bloccato

Il traffico è bloccato ed il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul posto anche ambulanze del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale nonché l’elisoccorso.

