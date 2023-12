Terribile incidente a Palermo. Una Smart, con a bordo due persone, è volata giù, per cause ancora da accertare, dal ponte della rotonda di viale Lazio, in viale Regione Siciliana.

A bordo della vettura uscita fuori strada c’erano due giovani. Si tratta di una Smart letteralmente precipitata dal viadotto. Il bilancio è di uno dei due giovani morto a soli 22 anni e un ragazzo 17 anni, ferito in modo grave.

Si trova all’ospedale Villa Sofia in condizioni in prognosi riservata.

Per estrarre i corpi dalla vettura sono intervenuti i vigili del fuoco.

La vittima

La vittima si chiamava Michelangelo Aruta e aveva solo 22 anni. Il suo corpo è rimasto sull’asfalto poco distante dalla vettura mentre i soccorritori estraevano dalle lamiere il ferito

Gli agenti della polizia municipale stanno eseguendo i rilievi. a loro sono affidate le indagini.

Mistero sul come sia accaduto

Resta al momento misteriosa la dinamica dell’incidente. Bisognerà spiegare come sia potuto accadere che un’auto superi le barriere e voli giù dallo svincolo.

Traffico rallentato

Traffico rallentato in viale Regione, con una corsia chiusa per consentire al personale dell’infortunistica di effettuare i rilievi e al medico legale di svolgere il suo triste compito. Difficoltoso anche accedere all’A29 Palermo-Mazara.

Ieri un’altra vittima

Un altro incidente mortale è avvenuto ieri ma sulla strada statale 188. Un uomo a bordo di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un burrone. L’auto si è ribaltata e l’automobilista di 35 anni è morto schiacciato dalla vettura.

La vittima

L’uomo è Aurelio Cascio di Santo Stefano di Quisquina nell’Agrigentino. Per lui non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco di Corleone lo hanno estratto dalla vettura e affidato ai sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi che hanno eseguito i rilievi.

Strade sempre insanguinate in Sicilia

Le vittime di incidenti stradali sono una costante in Sicilia soprattutto nei periodi delle feste. Un tragico incidente automobilistico si è registrato due giorni prima lungo la strada statale 284 “Occidentale Etnea” dove si è verificato un incidente che ha coinvolto frontalmente due autovetture. Nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita. L’impatto si è verificato al km 44,500, a Paternò vicino allo svincolo per Ragalna, nel Catanese. Nei giorni precedenti un pauroso incidente stradale, avvenuto sulla strada tra Siracusa e Floridia, in prossimità dello svincolo autostradale, ha provocato il ferimento di 3 persone.