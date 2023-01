LA POLEMICA

Durante le festività natalizie l’attore Tony Sperandeo ha protestato per la partenza in ritardo del volo Wizz Air. Il personale di bordo e il pilota ha chiesto l’intervento della polizia e fatto scendere l’attore che si è rivolto all’avvocato Alessandro Palmigiano per presentare un esposto.

Ma per la compagnia area nessun abuso solo la prassi. “Wizz Air – si legge in una nota – conferma che un passeggero sul volo W6 5579 da Milano Malpensa a Palermo del 26 dicembre 2022 è stato segnalato come indisciplinato a causa di un comportamento aggressivo. Il personale di bordo ha gestito la situazione come da prassi, il passeggero indisciplinato è stato affidato alla polizia e sbarcato dal volo. Wizz Air si scusa per il ritardo, ma la sicurezza e l’incolumità sono le nostre principali priorità e la compagnia aerea non può tollerare alcun tipo di comportamento offensivo nei confronti dei passeggeri e del personale”.

Cosa era successo

Il noto attore palermitano Tony Sperandeo è stato protagonista suo malgrado di una disavventura all’aeroporto di Malpensa, dal quale avrebbe dovuto raggiungere la “sua” Palermo il 26 dicembre scorso con un volo WizzAir. Dopo essersi imbarcato sul W65579 della compagnia low cost, però, è stato portato via dalla Polizia fuori dal velivolo e ricondotto nei locali dell’aeroporto. Alla base dell’accaduto, le proteste del celebre attore nei confronti dell’equipaggio dell’aereo. Due membri del personale di WizzAir, infatti, sarebbero arrivati in ritardo, provocando a una lunga attesa prima dell’imbarco, tanto che i passeggeri per ragioni di sicurezza hanno atteso due ore, prima al gate quindi all’interno dell’autobus che li avrebbe condotti sull’aereo. Dopo aver preso posto, Sperandeo, così come altri passeggeri, ha manifestato con fermezza il proprio disappunto, ma incredulo ha dovuto abbandonare la cabina scortato a terra dalla Polizia, chiamata dall’equipaggio.

La vicenda

A riferire la vicenda lo studio legale Palmigiano e Associati, al quale si è rivolto il noto attore palermitano, che sentito sulla vicenda si mostra fortemente amareggiato: “E’ inaccettabile che un cittadino non possa protestare per un disservizio e gli venga riservato questo trattamento. Da parte mia nessuna minaccia ma semplicemente chiedevo una spiegazione e mi aspettavo almeno delle scuse per la lunga attesa”. I legali di Sperandeo sottolineano come il diritto di protesta nei confronti dell’equipaggio per il ritardo accumulato fosse legittimo. La compagnia WizzAir è stata diffidata dagli avvocati dell’attore e l’accaduto è stato segnalato all’Enac.