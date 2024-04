Vietate le scampagnare alla Favorita

La spiaggia di Mondello è stata presa d’assalto dai palermitani e dai turisti che hanno scelto il capoluogo siciliano come meta per trascorrere queste feste pasquali. Ieri nonostante la foschia in spiaggia in tanti hanno trascorso la giornata al mare.

Complice il gran caldo con punte di 30 gradi qualcuno ha fatto anche il bagno. Anche oggi la spiaggia di Palermo è meta di tanti bagnanti che hanno preferito il mare alle scampagnate. C’è il sole e le temperature sono sempre sui 30 gradi.

No alle scampagnate alla Favorita

Anche quest’anno il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha vietato le scampagnate nel parco della Favorita. Il provvedimento è valido sia per il 25 aprile che per il primo maggio.

L’ordinanza sindacale prevede il divieto “di accendere fuochi e fare uso di fornelli in tutto il territorio del Parco della Favorita e di Monte Pellegrino”, ovvero nell’area della riserva naturale. “Si tratta di giornate – si legge nell’ordinanza – in occasione delle quali si verifica nella riserva un notevole afflusso di cittadini. Questo provvedimento è finalizzato a prevenire il pericolo di incendi, nonché l’abbandono di rifiuti e il danneggiamento dell’area protetta, a tutela dell’ambiente naturale. La polizia municipale è incaricata di vigilare sull’esecuzione dell’ordinanza”.

Per il rispetto dei divieti il sindaco ha coinvolto – per quanto riguarda le relative competenze – anche la prefettura di Palermo, la questura, il comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza, il comando di polizia municipale, oltre all’ente gestore della riserva di Monte Pellegrino, l’associazione Rangers d’Italia.

All’interno del Parco della Favorita saranno sistemati due cassoni della Rap ed uno sulla zona di Monte Pellegrino per il conferimento dei rifiuti. “Il provvedimento – hanno detto il sindaco Lagalla e l’assessore al Verde, Pietro Alongi – rappresenta un responsabile atto di civiltà e di rispetto verso le aree naturali e i polmoni verdi della nostra città. L’auspicio è che ci sia, da parte dei palermitani, quel senso di responsabilità che già lo scorso anno, in occasione ad esempio di queste festività e del Ferragosto, si è manifestato in maniera più sensibile rispetto agli anni precedenti”.

