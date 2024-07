Stefano Spitalieri è il nuovo segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia. È stato eletto nel corso del consiglio generale regionale tenutosi oggi a Palermo. Prende il posto di Giusi Sferruzza eletta in segreteria Fisascat nazionale. Confermati la siracusana Teresa Pintacorona e l’agrigentino Alfonso Bellomo

Chi è Spitalieri

Spitalieri fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di segretario generale della Fisascat Palermo-Trapani. “Sono onorato dell’incarico che mi è stato conferito – spiega Spitalieri – In una federazione importante che ha sempre dimostrato costante impegno nelle vertenze sindacali affrontate quotidianamente. Porterò al servizio dei lavoratori di tutta la Sicilia il bagaglio di esperienze maturato negli oltre 15 anni di attività sindacale”.

Visione sul futuro del lavoro

“Il mondo del lavoro è in evoluzione – prosegue -, ciò non significa che il cambiamento debba causare una involuzione in tema di garanzie e diritti e sicurezza dei lavoratori. Dobbiamo portare avanti una forte sensibilizzazione sul tema, partendo dai giovani che sono il nostro futuro, il futuro del tessuto sociale e lavorativo. Mi batterò, ci batteremo come sempre tutti insieme, affinché i diritti non siano scambiati per favori, affinché siano garantiti equità, solidarietà e inclusione”.

La siciliana Giusy Sferruzza eletta nella segreteria nazionale Fisascat Cisl

A Maggio il Consiglio Generale della Fisascat Cisl, riunitosi a Riccione per adempimenti statutari in presenza del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, ha eletto a larga maggioranza la siciliana Giusy Sferruzza componente di segreteria nazionale. La nuova segretaria nazionale subentra a Mirco Cetto, dimissionario dopo 7 anni di mandato, in pensione dal 1° febbraio 2024.

Chi è Giusy Sferruzza

Classe ’76, sposata, palermitana, nel 2003 consegue con il massimo dei voti la laurea in scienze dell’educazione e un anno dopo inizia la sua esperienza lavorativa come addetta ai servizi aggiuntivi museali, attività che la porterà ad avvicinarsi alla federazione cislina. Nel 2009 inizia il suo percorso nell’allora Fisascat Cisl Palermo svolgendo il ruolo di operatore sindacale. Nel 2012 viene eletta componente di segreteria della Federazione territoriale con delega alle politiche organizzative. Dall’ottobre del 2017 a dicembre 2021 ricopre il ruolo di segretario organizzativo della Cisl Palermo Trapani. Nel febbraio del 2022 assume l’incarico di segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia, affrontando con impegno le numerose vertenze nel settore del commercio e della vigilanza.

