La riforma presentata da Schillaci

Sport, la legge dimenticata all’Ars. Il testo di legge per riformare lo sport in Sicilia è stato presentato a novembre del 2018 dalla deputata del Movimento Cinquestelle, Roberta Schillaci. “Un testo di legge a costo zero”, ha raccontato Schillaci a Casa Minutella. Ma quel testo non è mai stato valutato dall’Assemblea Regionale siciliana.

“E’ un testo di legge -spiega Schillaci – che viene dal basso perché è stato condiviso col mondo dello sport. Abbiamo fatto sedere attorno a un tavolo le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, l’università e tutti gli operatori del mondo dello sport e insieme abbiamo scritto questo disegno di legge”. L’idea è quella di rendere fruibile lo sport nei luoghi dove lo sport non c’è. “Facciamo un esempio -continua la deputata – a Palermo lo Zen piuttosto che il Librino a Catania. L’idea era quella di permettere alle scuole e alle strutture di poter rendere fruibile lo sport”.