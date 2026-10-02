La 13esima edizione del Salone del wedding Sposa del Mediterraneo sarà inaugurata sabato 3 ottobre 2026 alle ore 18:30, presso il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Il nastro sarà tagliato dall’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti, dal presidente di Mediexpo, Massimiliano Mazzara e dalla direttrice artistica Maria Macchiarella.

La Fiera sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino a domenica 11 ottobre. Previsto un coupon extra sconto per i futuri sposi che visiteranno la Sposa del Mediterraneo nei giorni infrasettimanali, da lunedì a venerdì.





Saranno presenti numerose aziende leader del settore e i futuri sposi avranno modo di conoscere le ultime tendenze su abiti da sposa e sposo, da cerimonia, addobbi floreali, trucco, acconciature, sale ricevimento, catering, autonoleggio, bomboniere, partecipazioni, fotografia, video, fedi nuziali, gioielli, gruppi musicali, noleggio auto, agenzie di viaggio.

All’interno del Salone anche una straordinaria Area show e sfilate con artisti, live show musicali e di intrattenimento, esperienze immersive e sfilate con i professionisti del settore che si alterneranno sul palco per presentare le ultime novità del mondo del wedding.

I visitatori presenti alle sfilate e agli spettacoli riceveranno un ulteriore omaggio dalle aziende.

Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 16 alle 23. Sabato dalle 16 alle 24.

Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Anwar Sadat, 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Sposa del Mediterraneo

Prezzo: 0.00

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