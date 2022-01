Le indagini della compagnia di Misilmeri

Una rissa tra due famiglie per futili motivi è finita nel sangue. Nel corso di una lite a Belmonte Mezzagno è spuntata una pistola e uno dei due gruppi familiari coinvolti è rimasto ferito.

Sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di chiarire cosa sia successo.

La sparatoria è avvenuta in via Piersanti Mattarella.

La rissa nata per futili motivi è finita nel sangue. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale Civico da alcuni parenti per essere medicati.

I medici del pronto soccorso hanno avvertito i carabinieri e sono iniziate le indagini.

La rissa sarebbe nata perché un parente avrebbe sorpreso due ragazzini appartati la scorsa notte. Lo zio della ragazzina avrebbe redarguito in modo energico il giovane.

Ne è nata una rissa e lo zio ha avuto la peggio. In soccorso dello zio è arrivato il fratello, padre della ragazzina. E’ spuntata una pistola e sono rimasti feriti il ragazzino e il padre. Tutte e due non sono in pericolo di vita.

E’ stato portato in caserma dei carabinieri il presunto autore del ferimento di padre e figlio a Belmonte Mezzagno. L’uomo avrebbe fatto trovare la pistola con la quale avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro il giovane e il padre.

La pistola avrebbe la matricola abrasa. Le indagini sul duplice ferimento sono coordinate dalla procura di Termini Imerese.