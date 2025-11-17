L'uomo è stato bloccato dagli agenti del commissariato porta nuova

Gli agenti della polizia del commissariato Porta Nuova hanno salvato un uomo di 44 anni che si voleva lanciare dal ponte Corleone. E’ successo ieri quando gli agenti a bordo della volante stavano passando in viale Regione Siciliana.

Hanno notato l’uomo che in lacrime che si sporgeva da un buco della rete di sicurezza istallata sul Ponte nel tentativo di compiere l’estremo gesto. Gli agenti del commissariato Porta Nuova si fermavano e hanno iniziato a parlargli cercando nel frattempo di avvicinarsi sempre più alla ringhiera. A poco a poco hanno vinto la diffidenza dell’uomo e poco dopo sono riusciti ad afferrarlo, riportandolo sulla strada in sicurezza.

L’uomo voleva lanciarsi nel vuoto perché si stava separando con la moglie con la quale era sposato da circa 26 anni. Ha raccontato agli agenti di avere lasciato un messaggio d’addio. Il 44 enne è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico. Ad assistere al salvataggio c’erano diversi automobilisti e passanti che si sono congratulati con i poliziotti per la professionalità mostrata.