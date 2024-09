Sono state completate le procedure per la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato per 15 funzionari amministrativi al Comune di Palermo. Questi, assunti nei mesi scorsi a seguito dello schema di Accordo Stato-Comune, proseguiranno, dunque, nel percorso di potenziamento del settore Tributi dell’Ente, dopo l’approvazione del Rendiconto 2023 in Consiglio comunale.

Lagalla: “Passaggio importante per il Comune”

Per il sindaco Lagalla e l’assessore al personale Falzone, “Si tratta di un passaggio importante per il Comune, reso possibile dal percorso virtuoso che oggi vede l’Ente tornato a un riequilibrio dei conti, che permette all’amministrazione di potenziare il servizio dei Tributi dell’Ente, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con carenze di personale. Per la trasformazione di questi contratti, ringraziamo anche chi si è impegnato in Parlamento affinché si arrivasse a questo risultato e, in particolare, l’Onorevole Varchi che ha prodotto l’emendamento per trasformare, nell’ambito del Patto con lo Stato, i contratti da tempo determinato a indeterminato. Adesso, all’orizzonte per il Comune si procederà a convertire a tempo pieno i contratti dei dipendenti appartenenti all’Area degli Istruttori (ex categoria C) che sono stati assunti con contratti a tempo parziale e indeterminato e che ammontano a 345 unità, di cui 171 agenti di Polizia municipale”.

Il Comune aveva selezionato 20 funzionari alla fine del 2023, attingendo dalla graduatoria ASP, assicurando la preferenza a quanti già con contratto REACT-EU e 5 di loro hanno rassegnato le proprie dimissioni volontarie. Per la sostituzione dei 5 funzionari dimessi, l’Amministrazione intende procedere, analogamente a quanto già avvenuto, allo scorrimento della graduatoria Asp, assicurando la preferenza a quanti già con contratto REACT-EU, oggi POC. Verrà poi avviata una procedura selettiva per la stabilizzazione di tali ulteriori 5 funzionari.

Csa-Cisal: “Bene l’assunzione a tempo indeterminato di 15 funzionari”

“L’assunzione a tempo indeterminato di 15 funzionari, già in servizio presso il settore Tributi in seguito all’accordo con lo Stato, è un decisivo apporto alla macchina amministrativa del comune di Palermo e alla lotta all’evasione. Dopo anni di mancato turn over il nuovo personale, altamente qualificato, porterà nuove energie in un ente che avrebbe bisogno ulteriori rinforzi, specie nel settore dei funzionari”. Lo dice Nicolò Scaglione del sindacato Csa-Cisal commentando l’assunzione di 15 funzionari al comune di Palermo.

