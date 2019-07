Soddisfazione di Csa, Uil e Cgil

Sono stati pubblicati i bandi per la stabilizzazione di circa 590 precari del Comune di Palermo. Si inizia un percorso che dovrebbe portare alla firma per la stabilizzazioni di vigili urbani, assistenti sociali e amministrativi dell’amministrazione comunale.

“Siamo soddisfatti per il lavoro svolto in questi mesi per arrivare a questo risultato – dicono i sindacalisti della Uil, Cgil e Csa – Il nostro è stato un percorso osteggiato ma che adesso ha prodotto i primi risultati. Ringraziamo l’amministrazione comunale per avere rispettato l’impegno di pubblicare i bandi entro luglio così da garantire maggiore serenità e una prossima stabilità ai lavoratori precari”.