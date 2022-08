L'assessore Figuccia: "A breve stileremo piano di interventi"

Lo stadio delle Palme rimarrà aperto per tutto il mese di agosto. Lo ha annunciato l’assessore allo Sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia, in seguito all’incontro informale avuto con i rappresentanti delle società sportive.

Lo stadio delle Palme rimane aperto ad agosto

I dirigenti dei club di atletica leggera hanno palesato la necessità di potere continuare le proprie attività. Ciò in modo da garantire la programmazione degli allenamenti stilata per i propri atleti. Fatto riconosciuto dall’esponente di Giunta, che ha così deciso di mantenere l’impianto aperto ed estendere contestualmente l’orario di apertura di un’ora, con la struttura che rimarrà disponibile dalle 7 alle 21.

Figuccia: “A breve piano di interventi”

Un confronto positivo, così come lo ha definito Sabrina Figuccia. L’esponente della Lega, dopo il confronto con gli stakeholders del mondo dello sport, ha annunciato ulteriori interventi in materia di impiantistica. La struttura infatti, nonostante gli ultimi interventi di restyling, necessita comunque di ulteriori lavori per superare alcune criticità.

“Accogliendo le richieste delle società palermitane – ha affermato l’esponente del Carroccio – lo stadio delle Palme resterà aperto per tutto il mese di agosto. L’impianto sarà a disposizione delle società sportive ogni giorno dalle ore 7 fino alle 21. Inoltre, ho ascoltato le istanze dei dirigenti e presto stileremo un piano di interventi che vada per step, a breve, medio e lungo termine. Già, comunque, il primo risultato è stato raggiunto e riguarda l’orario di apertura e chiusura dell’impianto per tutto agosto”.