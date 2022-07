La rabbia di atleti ed iscritti. Dal Comune: "Potenzieremo interventi"

La piscina comunale di Palermo chiude i battenti. A comunicarlo è il Portale dello Sport del Comune, che annuncia lo stop temporaneo dell’impianto di viale del Fante. Evento che, come si legge nella nota, risulta fisiologico e ricorrente ogni anno. Ciò per permettere alcuni interventi di manutenzione ordinaria necessari. Poche righe che così preannunciano un arrivederci al 22 agosto. Fatto contestato da diversi iscritti ed atleti che si allenano proprio nella struttura. Ciò alla luce dei diversi disservizi e chiusure occorse nell’ultimo anno proprio alla piscina comunale.

Chiude la piscina comunale

Queste, di seguito, le parole utilizzate dagli uffici del Comune di Palermo per annunciare la chiusura della piscina comunale. “Così come ogni anno, sabato 30 luglio, la piscina comunale si ferma per la consueta pausa estiva che consente ai macchinari, sotto forte stress tutto l’anno, di respirare e rimprendersi un poco e di avere effettuato un minimo (ma proprio un minimo) di manutenzione. Le attività riprenderanno lunedì 22 agosto”.

Una decisione che, come sopra sottolineato, non ha lasciato contenti diversi iscritti ed atleti che si allenano proprio all’interno della Piscina Comunale. Chiusura che arriva in un’annata decisamente complicata per l’impianto di viale del Fante. Dai problemi alla pompa dell’acqua al ritrovamento del batterio della legionella. Fatti che, negli scorsi mesi, hanno costretto la struttura a degli stop forzati, con relativi disagi per l’utenza. Ciò al netto dei problemi relativi alla tribuna, che da anni attende lavori di manutenzione.

La polemica di atleti ed iscritti

All’interno della platea degli scontenti c’è Giulia Noera, esponente del comitato Sport per Tutti e vicina all’impegno personale dei Campionati Europei Master, dove l’atleta palermitana sarà chiamata a difendere il titolo nella disciplina dei 200 farfalla. “Al di là del fatto che, durante l’estate, le piscine comunali di tutta Italia non chiudono bensì diversificano le proprie attività, ci sono disagi non solo per chi vuole fare nuoto libero ma soprattutto per gli atleti. Ci sono alcuni atleti master che a fine agosto avranno i Campionati Europei, alcuni con speranze da podio fra i quali la sottoscritta, che è costretta a cercarsi un impianto dove poter finalizzare la preparazione: è assurdo. Tra l’altro l’impianto aveva inizialmente annunciato la chiusura per il 4 ed invece ha chiuso ieri”.

Figuccia: “Potenzieremo manutenzione dell’impianto”

Intervenuta ai nostri microfoni sull’argomento, l’assessore allo Sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia ha annunciato un’intensificazione degli interventi di manutenzione sull’impianto di viale del Fante. “La piscina comunale ha un suo calendario. Sicuramente si può lavorare affinchè, nei prossimi anni, si possano evitare situazioni simili. Da parte mia, ho chiesto un prelievo dal fondo di riserva di circa 200.000 euro per effettuare degli interventi di manutenzione sulla struttura. Gli atleti hanno ragione da vendere. Credo che vada rivisto il modo in cui viene fatta manutenzione all’interno della piscina. Ad oggi il servizio costa molto e, alla luce degli interventi, il risultato non è meritevole. La manutenzione va potenziata”.

Un impianto, la piscina comunale, su cui sono arrivati importanti finanziamenti grazie ai fondi del PNRR. “Sulla piscina c’è un progetto da 11,5 milioni di euro già approvato ed articolato in due cluster. Il primo, da circa 6 milioni, è legato al rifacimento della tribuna esterna. Intervento già progettato e nella sua fase esecutiva. La realizzazione non vedrà tempi lunghi. Il secondo cluster di interventi invece, con i rimanenti fondi, è ancora da progettare nella sua fase esecutiva. Ciò ci lascia il margine di fare una progettazione rispetto a quelle che sono le reali necessità della piscina. Un impianto che può diventare un gioiello con alcuni interventi target”.