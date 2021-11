L’assessore allo Sport Petralia Camassa “Vogliamo risolvere problema”

Potrebbe esserci uno spiraglio in tempi non eccessivamente lunghi per la risoluzione dei problemi di agibilità delle tribune della Piscina Comunale di viale del Fante. L’impianto è balzato più volte agli onori della cronaca per aver ospitato le partite della Len Euro Cup di pallanuoto maschile del Talimar a porte chiuse. Ma non solo, diverse altre attitivà agonistiche si sono svolte senza l’ausilio del pubblico come i campionati regionali di nuoto Fisdir dello scorso mese.

Camassa “Nominato Rup, a brevissimo le prove di staticità”

L’assessore comunale allo Sport Paolo Petralia Camassa ne ha parlato a margine della presentazione della XXVII Maratona di Palermo. “È assolutamente un problema – sottolinea – non lo nego e me ne prendo le responsabilità. Conosco perfettamente la situazione, conosco anche nel dettaglio aspetti tecnicamente gestionali che competono all’apparato dirigente. So perfettamente che è stato fatto un impegno di spesa mesi fa per le prove statiche che sono pregiudiziali per il rilascio dell’agibilità pubblico-spettacolo per cui è stato nominato il Rup per cui a brevissimo partirà le prove di staticità per andare incontro a tutte le esigenze”.

Tempistiche

Le tempistiche sono ancora incerte ma l’assessore spiega: “Vi terremo aggiornati. In settimana conto che possano partire le gare per le prove di staticità e subito dopo saremo in grado di chiedere alla commissione di vigilanza di riunirsi per verificare”.

Non solo la piscina comunale

I problemi non riguardano solo la piscina Olimpica di viale del Fante. Anche altri impianti sono costretti ad ospitare attività e manifestazioni sportive senza il pubblico. Non ultimo il PalaOreto di via Santa Maria di Gesù. La Volo International che disputa il campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo si è anche lamentata ufficialmente di questo alla vigilia della sfida interna con il Siracusa.

Questa la nota della società neroverde “L’invio del presente comunicato perviene in seguito ai continui solleciti inascoltati, proseguiti fino a ieri, da parte del sodalizio palermitano verso gli uffici competenti del Comune di Palermo, con particolare riferimento all’Ufficio Sport, affinché si ottenga il nulla osta per l’agibilità dell’impianto sportivo cittadino del Pala Oreto, condizione necessaria per consentire l’accesso al pubblico. La Volo International ritiene che questo desolante stato di cose penalizzi fortemente la Società e i sostenitori tutti”.