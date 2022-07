Rimpasto di competenze fra Forza Italia e Fratelli d'Italia

Roberto Lagalla ha finalmente ufficializzato la lista delle deleghe conferite ai suoi assessori. Dopo trentasei ore di attesa rispetto al giuramento ufficiale, il primo cittadino ha sciolto le riserve in merito agli incarichi della consiliatura. Una Giunta che, ad inizio 2023, potrà andare incontro a valutazioni di stampo politico e in base ai risultati raggiunti. Adesso però ci sarà da affrontare le emergenze della città. Il tempo è tiranno e i problemi sono tanti, a cominciare dall’emergenza cimiteriale e dai problemi dell’impianto di Bellolampo.

Confermate le indiscrezioni

Confermate le indiscrezioni di questa mattina, con Andrea Mineo che riceve le deleghe al Patrimonio e alla cura del verde. Sabrina Figuccia avoca a sè la competenza in materia di Sport ed Impiantistica. Avvolarata anche la divisione della delega alle Politiche Sociali fra Rosi Pennino ed Antonietta Tirrito, con quest’ultima che terrà per se le competenze sul welfare e sulle politiche inclusive. Passo indietro di Forza Italia per la delega al Personale, con l’incarico che è stato conferito all’esponente di Fratelli d’Italia Dario Falzone.

Le deleghe che Lagalla terrà per sè

Non tutte le competenze sono state però ripartite fra i componenti della Giunta. Come annunciato giovedì, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha tenuto per se alcune deleghe ritenute chiave. Fra queste quelle relative ai fondi extracomunali e ai lavori preparatori al piano di riequilibrio. Materia sulla quale il primo cittadino si avvarrà della consulenza del professore della Facoltà di Economia Salvatore Cincimino. L’ex rettore manterrà per sè anche le aree dell’Amministrazione relative alla Polizia Municipale, alla Statistica e alle Relazioni Internazionali.

Delega al Bilancio confermata invece per Carolina Varchi. La parlamentare nazionale, che dovrà a breve decidere cosa fare in vista dell’election day del 25 settembre, si occuperà dei conti a stretto contatto con il primo cittadino e un team di tecnici dedicato al tema in questione. L’esponente di Fratelli d’Italia terrà per sè le aree relative ai Tributi, alla gestione dei Beni Confiscati, all’Avvocatura e al Controllo delle Società Partecipate.

La mediazione fra Forza Italia e Fratelli d’Italia

Un varo definitivo della Giunta figlio del confronto all’interno delle forze del centrodestra, in particolare fra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Fatto che ha comportato una riorganizzazione delle competenze fra le due principali compagini della coalizione a sostegno di Roberto Lagalla. In tal senso, si spiega così l’attribuzione della delega al Personale in favore di Dario Falzone, ex vicesindaco in era Cammarata. L’esponente vicino a Raffaele Stancanelli e Giuseppe Milazzo si occuperà inoltre di Decentramento e di Manutenzioni. A completare la truppa meloniana in Giunta c’è il coordinatore regionale Giampiero Cannella. Per lui ci saranno le deleghe alla Cultura e alla Toponomastica.

Delusione in casa Forza Italia, con la compagine azzurra costretta a cedere alcune competenza strategiche. Saltata la delega alle Attività Produttive, Andrea Mineo ha incassato il controllo delle aree al Patrimonio, Politiche Ambientali e ai Rapporti Funzionali con Rap, Srr, Reset e Arpa. Poteva andare meglio anche a Rosi Pennino, che dovrà condividere la delega alla Attività Sociali con Antonietta Tirrito. Roberto Lagalla le ha attribuito le deleghe ai Servizi sociali e socio-sanitari. Va meglio ad Aristide Tamajo, che porta a casa le deleghe richieste alla vigilia. Il padre del deputato regionale Edy Tamajo si occuperà di Edilizia Scolastica, Istruzione e Formazione Professionale. Per lui anche la cura con i rapporti con il Coime.

Figuccia ottiene lo Sport, deleghe pesanti per Totò Orlando

Tutto come da previsione in casa Lega. Sabrina Figuccia porta a casa le deleghe al Turismo, allo Sport e alle Politiche Giovanili. Incarichi richiesti anche in prospettiva, visto il futuro avvicendamento già concordato con il consigliere comunale Alessandro Anello. Confermata la delega alle Attività Produttive per il giovane alfiere della Nuova DC Giuliano Forzinetti. Incarico di responsabilità per il profilo scelto da Totò Cuffaro, in una città che vive una profonda crisi economico-finanziaria già da parecchi anni. Deleghe all’Innovazione Tecnologica, alla Sicurezza e alle politiche di Welfare per Antonietta Tirrito, scelta in quota tecnica da Roberto Lagalla ma molto vicina politicamente all’area dell’assessore regionale Toto Cordaro, dato vicino ad un passaggio all’UdC.

Sul fronte tecnico, confermato il profilo di Maurizio Carta sul fronte dell’Urbanistica, della Mobilità Sostenibile e della Rigenerazione Urbana. Deleghe pesanti anche per Totò Orlando. L’ex presidente del Consiglio Comunale rappresenta l’unico elemento di continuità rispetto alla precedente consiliatura. Per lui deleghe ai Lavori Pubblici, all’Edilizia Privata e ai Rapporti funzionali con IACP e AMAP. Fra le competenze quella più pesante in termini di criticità è quella ai Servizi Cimiteriali. Incarico già ricoperto in passato da un altro uomo di Italia Viva, ovvero l’ex assessore Roberto D’Agostino.