Le condizioni dell'impianto ad un mese dalle finali Bronzo

Erbacce che coprono la visuale delle tribunette e un manto erboso ingiallito e sul quale la manutenzione lascia a desiderare. Continuano i problemi strutturali allo stadio delle Palme di Palermo. L’impianto di viale del Fante sarà chiamato, tra il 17 e il 18 settembre, ad ospitare i campionati Bronzo di atletica leggera. Un importante evento che però deve fare i conti con le ataviche difficoltà della struttura.

Lo stato dello stadio delle Palme

Un impianto che ha vissuto decisamente giorni migliori. Fatto evidente già a cominciare dallo stato delle tribunette laterali, completamente coperte da un muro di erbacce che impedisce agli spettatori di vedere il campo. Fatto che, di conseguenza, limita al pubblico la visione dell’evento e delle sue gare.

Situazione che peggiora vistosamente sul fronte del manto erboso. Campo centrale la cui erba è gialla ed a tratti inesistente. Ciò a causa della mancanza di un impianto di irrigazione che permetterebbe la cura e la manutenzione dell’area verde. In pratica, l’unica speranza rimane quella della pioggia, la quale potrebbe consentire di avere una ricrescita altrimenti impossibile.

Gebbia (Fidal): “Manto erboso sembra campo di patate”

Una situazione sottolineata dal presidente regionale della Fidal Salvatore Gebbia. “Il manto erboso sembra un campo di patate. Servirebbe una riseminatura ma è difficile che ciò avvenga, anche a causa della mancanza dell’impianto di irrigazione. Speriamo che in questo periodo piova. Ciò permetterebbe la crescita dell’erba che, con interventi di diserbo mirati, potrebbe consentire di avere un manto in buone condizioni per i lanci”.

Sul fronte della pulizia del verde l’esponente di ASD Media, ente organizzatore dei campionati Bronzo di atletica leggera, ha fatto il punto della situazione. “Dall’ultimo incontro che abbiamo avuto ad inizio agosto l’Amministrazione ci ha assicurato che gli interventi di pulizia del verde verranno eseguiti una settimana prima dell’evento”.

Una situazione difficile per l’organizzazione dell’evento, la quale però può sorridere per l’arrivo dell’attrezzatura necessaria. “E’ appena arrivata la pedana del salto in alto, gli ostacoli, i blocchi, le siepi e le pedana del salto con l’asta, acquistata dalla Fidal, arriverà a fine mese”. Fatto che impedirà di ripetere l’esperienza conseguita lo scorso anno con i campionati silver. Manifestazione per la quale l’organizzazione ha dovuto effettuare gli straordinari per trovare l’attrezzatura, salvo poi ricorrere in parte alla disponibilità dei campi del Cus, in particolare per la pedana del salto con l’asta.

Figuccia: “Reperite risorse per sistema d’irrigazione”

Intervenuta ai nostri microfoni, l’assessore allo Sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia ha spiegato l’iter di avvicinamento alla manifestazione, in particolare sul fronte della cura del verde. “Abbiamo programmato un intervento con Reset ad inizio settembre, in modo da essere pronti per l’evento. L’attrezzatura necessaria dovrebbe arrivare a breve”.

Caso diverso riguarda il campo dello stadio delle Palme. Struttura sulla quale l’Amministrazione è pronta comunque a muoversi nel medio e lungo periodo. “Sul fronte del manto erboso, ci sono problemi – riconosce l’assessore -. Non credo che ce la faremo per intervenire a livello strutturale entro l’evento, ma faremo il possibile per sistemarlo. Il sistema d’irrigazione manca da anni. Stiamo lavorando a dei fondi extracomunali utilizzabili per questo scopo. L’ufficio di programmazione si sta già adoperando in tal senso“.