Un incontro di verifica

In vista dell’apertura della stagione balneare il prossimo 15 maggio il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha tenuto una riunione con l’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro, il comandante della Capitaneria di Porto della Sicilia occidentale l’ammiraglio Roberto Isidori, i sindaci dei comuni costieri e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Un incontro per verificare a che punto sono gli interventi per garantire la fruizione delle spiagge e il rilancio delle attività commerciali anche in termini di viabilità, regolazione degli accessi, canalizzazione dei flussi e parcheggi.

Gli amministratori locali hanno evidenziato che sono già in corso le attività di allestimento degli stabilimenti, secondo modalità organizzative conformi alla regolamentazione alle linee guida della conferenza delle regioni e delle province autonome.

L’assessore Cordaro ha confermato la disponibilità a rinnovare il rapporto di collaborazione con le associazioni dei gestori dei lidi, già positivamente sperimentato nella scorsa stagione estiva, attraverso il confronto costante in sede di tavolo permanente già istituito presso la Regione. Ha preannunciato il prossimo stanziamento, con delibera di giunta regionale, di fondi dedicati alla sicurezza nelle spiagge, che saranno destinati ai Comuni costieri, analogamente a quanto già avvenuto lo scorso anno.

Un contributo sarà offerto anche quest’anno dalle associazioni di volontariato, con particolare riferimento alle attività di informazione in loco nelle spiagge libere sulle regole comportamentali da osservare.