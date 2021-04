C'è l'ordinanza del presidente Musumeci

La stagione balneare in Sicilia partirà il 16 maggio. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci appena pubblicata. Il provvedimento è stato adottato di concerto con l’assessore regionale dell’Ambiente, Toto Cordaro.

Fino a sabato 15, quindi, sono sospese le attività degli esercizi balneari, la fruizione delle spiagge libere e la balneazione in tutta l’Isola. Restano consentite, invece, manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari e la pulizia della spiaggia di pertinenza.

Ordinanza segue orientamento nazionale

Sarà, dunque, possibile un’estate al mare. Ma con tanta prudenza. L’ordinanza segue l’orientamento nazionale. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ieri aveva rassicurato a tal proposito.

“Non esistono limitazioni per l’accesso alle spiagge – ha detto – per questi motivi, l’ultimo decreto del governo non contiene una data di riapertura delle spiagge: in quanto non esiste una legge che le chiuda. Per farla semplice, le spiagge sono aperte e di conseguenza, gli operatori possono attivare gli impianti”.

Forte di queste parole, poco fa il governo Musumeci ha ufficializzato la partenza della stagione balneare 2021 in Sicilia.

Stesse regole del 2020

Mare si, ma con cautela, dunque visto che le regole per le spiagge per l’estate 2021 saranno le stesse già viste lo scorso anno. Si tornerà al mare ma, ovviamente, senza assembramenti e col divieto di fare feste. Inoltre ci sarà l’obbligo di prenotazione. Ad ora è previsto ancora il divieto dell’utilizzo delle cabine in modo promiscuo. La fruizione delle cabine è più “libera” per i conviventi o appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Torna anche il distanziamento degli ombrelloni. E sembrano essere confermati i 10 metri quadri di area di ombreggio per ciascun ombrellone. Prevista anche l’igienizzazione di lettini e tavolini prima di un nuovo affitto.

A Palermo divieto di stazionamento spiagge fino al 2 maggio

Nel frattempo il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha firmato una nuova ordinanza con diverse restrizioni che rendono di fatto “inutile” l’attuazione della zona arancione in città. Il provvedimento contiene disposizioni valide questo fine settimana, ovvero nei giorni 1 e 2 maggio, e innanzitutto conferma il divieto di stazionamento dalle 00.00 alle 24 all’interno del Parco della Favorita e nel prato del Foro Italico dalla Cala a Villa Giulia. Rispetto alla precedente ordinanza, viene però trasformato in DIVIETO DI ACCESSO quello che riguarda le spiagge, da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari, salvo che per l’attraversamento per l’utilizzo in mare di natanti e imbarcazioni e attività natatorie e salvo la permanenza nelle aree attrezzate oggetto di concessione.

Ma su questo stamattina arriva una modifica all’ordinanza. A seguito di interlocuzioni con la Regione, che ha chiarito che l’autorizzazione dei lidi balneari non sarà ancora attiva per i giorni 1 e 2 maggio, sono state modificate le restrizioni per il prossimo fine settimana, specificando che l’accesso alle spiagge è consentito solo ed esclusivamente per l’attraversamento e per l’utilizzo in mare di natanti e imbarcazioni.