Le foto inviateci da Stefano di Carlo raccontano bene già da sole la partenza ‘bagnata’ per la stagione balneare di Mondello. Primo giorno di apertura ufficiale dopo aver temuto che al mare non ci saremmo potuti andare affatto, ma spiaggia deserta per colpa del maltempo.

La pioggia caduta abbondante ieri e le mareggiate hanno giustamente scoraggiato i possibili bagnanti della prima ora anche se il tempo è decisamente migliorato e in continuo miglioramento. Non c’è ancora il caldo tipico estivo e un venticello rende piacevole passeggiare ma non certamente andare al mare,.

Poco fruibili anche i lidi già attrezzati parzialmente allagati a causa del tempo delle ultime 24 ore. Sarà, comunque, una stagione senza cabine e dunque solo con lidi sdraio e ombrelloni peraltro ben distanziati per rispettare le norme anti contagio.

Maltempo a parte i lidi di Mondello si preparano a partire e alcuni sono già attivi da settimane grazie alle attività collaterali di bar e ristorazione in spiaggia. ma poco distante è già guerra sempre nel Palermitano. A Capaci due provvedimenti hanno mandato su tutte le furie i gestori dei quattro lotti che si sono rivolti al prefetto di Palermo Giuseppe Forlani per cercare di bloccare questi provvedimenti che stanno creando non pochi danni agli imprenditori balneari.

I gestori dei lidi sono sul piede di guerra e sono già stati dall’avvocato per bloccare il provvedimento sui canoni che rischia di rappresentare un duro colpo alla loro attività.

Una guerra aperta tra i gestori dei lidi e l’amministrazione comunale guidata da Pietro Puccio legata alla richiesta del pagamento dei canoni di concessione anticipatamente e seguita da un provvedimento con il quale la giunta ha deciso di chiudere la strada di accesso al mare per 48 ore ovvero per tutto il fine settimana