Il tribunale del riesame ha annullato il divieto di dimora nei confronti di un uomo di Alimena che era stato sottoposto dal gip del tribunale di Termini Imerese ad allontanarsi dai vicini di casa dopo diversi episodi di stalking e aggressioni.

Il giudice oltre al divieto di dimora aveva imposto anche il divieto di avvicinamento alle persone offese e al controllo mediante braccialetto elettronico, nell’ambito di un procedimento penale per presunti atti persecutori e minaccia aggravata.

Contro questa misura, l’avvocato Salvatore Marandano, difensore dell’indagato – ha proposto richiesta di riesame, depositando anche una memoria difensiva a sostegno delle ragioni del proprio assistito.

I giudici del riesame di Palermo ha parzialmente accolto le richieste della difesa, annullando parzialmente l’ordinanza cautelare nella parte relativa al divieto di dimora ad Alimena. Restano confermati soltanto il divieto di avvicinamento alle persone offese e le relative prescrizioni.