La Sicilia corre sulla nascita di nuove imprese tecnologiche, ma fatica a trasformarle in veri motori occupazionali. Nell’Isola si contano 1.067 startup ed ex-startup innovative attive, quasi duemila dipendenti e 319,4 milioni di euro di valore della produzione. Eppure, dietro questi numeri si nasconde un paradosso: la Sicilia è la terza regione del Mezzogiorno per numero di realtà innovative, ma scivola al quarto posto per posti di lavoro e ricchezza prodotta, venendo superata persino dall’Abruzzo.

È questa la fotografia scattata dall’analisi della Fondazione Innovation Island, elaborata sui dati del Centro Studi di Assolombarda. Uno studio che fa da apripista all’appuntamento conclusivo dell’Innovation Week 2026, in programma oggi, venerdì 20 novembre, dalle ore 10 alle 18 all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo.

Il paradosso siciliano: tante idee, aziende troppo piccole

Secondo la mappatura, l’Isola concentra il 17,7% delle imprese innovative attive del Sud Italia (dietro solo a Campania con 2.035 e Puglia con 1.251), ma assorbe appena il 14,1% dei dipendenti. Nel 2025 le aziende siciliane hanno impiegato 1.926 lavoratori, con una media di 1,8 addetti per impresa contro i 2,3 della media meridionale. Emblematico il confronto con l’Abruzzo: pur avendo meno della metà delle imprese siciliane, riesce a impiegare 115 lavoratori in più e a generare 13,4 milioni di euro aggiuntivi di valore aggiunto.

A mancare non è la qualità del lavoro: la produttività (valore aggiunto per dipendente) tocca i 58.900 euro, superando la media del Mezzogiorno ferma a 57.200 euro. Il nodo resta dunque la crescita dimensionale. “Il problema non è soltanto far nascere nuove imprese, ma creare le condizioni perché possano consolidarsi, aumentare le proprie dimensioni e competere sui mercati nazionali e internazionali – sottolinea la Fondazione Innovation Island –. Occorre rafforzare il collegamento tra ricerca, università, imprese e investitori, favorendo l’accesso ai capitali e la trasformazione delle idee in attività economiche strutturate”.

Palermo e Catania trainano l’Isola, eccellenze tra le “gazzelle”

A guidare l’ecosistema regionale sono Palermo e Catania, entrambe nella top 20 nazionale per startup iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese: nel terzo trimestre 2025 il capoluogo siciliano era ottavo in Italia con 228 società, mentre Catania sedicesima con 143 (insieme coprono il 62% delle 599 startup regionali).

Non mancano inoltre storie di forte espansione. Due realtà palermitane, Develhope (formazione digitale, passata da 422mila euro di fatturato nel 2021 a 1,8 milioni nel 2024) e Mia Burton (e-commerce di occhiali, cresciuta nello stesso periodo da 3,2 a 11,4 milioni), sono state inserite tra le 25 nuove “gazzelle” italiane individuate da Assolombarda per aver registrato tassi di crescita superiori al 20% annuo per tre anni consecutivi.

Oggi il gran finale all’Ecomuseo Mare Memoria Viva

Proprio dalla necessità di trasformare i laboratori di idee in imprese solide parte la giornata conclusiva dell’Innovation Week 2026. Oggi all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, a partire dalle ore 10, si terrà il Premio Innovation Island 2026: un’intera giornata di confronto tra startup, università, istituzioni, investitori e studenti che culminerà con la valutazione e il riconoscimento dei progetti finalisti dell’ecosistema innovativo siciliano.