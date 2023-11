Le parole dell'assessore regionale alla Salute

“Bisogna garantire informazioni precise e puntuali, evitando sensazionalismo che possa incrinare il rapporto di fiducia fra sanità e cittadini“. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, durante il suo intervento nell’ambito degli “Stati Generali dell’informazione sanitaria”. Confronto che si è svolto questa mattina nella location dell’hotel San Paolo Palace di Palermo e nel quale è stata ribadita la necessità di garantire la trasparenza e la correttezza delle notizie in un ambito delicato come quello della salute pubblica.

L’assessore Volo: “Far arrivare ai cittadini notizie precise”

Fatto per il quale l’esponente regionale ha chiesto maggiore impegno agli organi d’informazione. “Dobbiamo impegnarci, tutti insieme, affinché ai cittadini arrivino informazioni precise e puntuali, corrispondenti al vero, evitando ogni sensazionalismo che possa incrinare il rapporto di fiducia tra popolazione e sanità pubblica – ha sottolineato -. È vero, però – ha proseguito la rappresentante del governo Schifani – che si è persa in molti casi la capacità di parlare con le persone e per questo stiamo lavorando con gli enti interessati all’organizzazione di corsi di “umanizzazione” della comunicazione sanitaria”.

Requirez: “Raccontare interventi salva-vita”

Opinione condivisa anche dal dirigente generale del Dasoe Salvatore Requirez. “È importante iniziare a raccontare anche gli interventi tempestivi che consentono di salvare vite, l’abnegazione con cui lavora il personale sanitario ogni giorno, senza risparmiarsi. Questo, purtroppo, si fa ancora troppo poco, forse perché si pensa che lavorare bene è un atto dovuto. Ma adesso, dopo anni di toni scandalistici, è diventato necessario. Sono convinto che c’è bisogno di ricostruire un rapporto sano con i cittadini e per riuscirci credo profondamente in un virtuoso dialogo con l’informazione”.