“Stati Generali per l’infanzia, l’adolescenza e le Politiche Giovanili” della città di Palermo per riportare i giovani al centro. E’ previsto il 1° dicembre 2025, alle ore 15.30, presso il Teatro della Parrocchia San Filippo Neri nel quartiere ZEN.

L’iniziativa locale è promossa da un gruppo di 29 organizzazioni, tra cui associazioni, cooperative, parrocchie e singoli cittadini e cittadine, che operano quotidianamente pensando al futuro dei più giovani della città di Palermo.

Per i promotori dell’iniziativa, “la devianza è un grido amplificato del disagio sociale: la risposta non può che essere sociale, agendo sulle cause con una rete di comunità. Garantire pari opportunità di apprendimento, cultura e socialità è un impegno che riguarda l’intera città”.

Da questa idea, nasce una serie di proposte e di manovre mirate attraverso un dialogo tra tutte le organizzazioni coinvolte “per la realizzazione di un Piano comunale condiviso, promuovendo un welfare di comunità che ponga al centro i bisogni e le aspirazioni delle giovani generazioni.”

Al fine di avviare un confronto e un dialogo pubblico che coinvolga tutta la comunità educante, nel corso dell’incontro, sarà presentato il documento promosso dagli organizzatori, rivolto a tutti i soggetti firmatari dell’Accordo di programma per l’Infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo: il Comune stesso, l’ASP, la Prefettura, il Tribunale per i Minorenni, l’Ufficio Scolastico regionale del’Ufficio di Servizio sociale per i minorenni.

A promuovere l’evento sono 29 diverse associazioni e in particolare Al Aziz Coop. Sociale, Anna Staropoli, Sociologa, APS Handala, APS Santa Chiara, Associazione Apriti Cuore ETS, Associazione Giovani 2017 3P ETS, Associazione Lievito ONLUS, Associazione Next – Nuove energie x il territorio ETS, Associazione San Giovanni Apostolo ETS, Booq APS, Caritas Diocesana, Centro Diaconale “La Noce” – Istituto Valdese, Centro di accoglienza Padre Nostro ETS, Centro Studi “Opera Don Calabria”, Consorzio Sol.co. Don Antonio Garau – Parrochia San Paolo Apostolo, Fondazione Comunità di Danisinni ET, Fondazione Don Calabria, Fondazione l’Albero della Vita ETS, InformaGiovani ETS, Inventare Insieme – Centro Tau, I ragazzi del Cenro Tau, Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe”, Libera Palermo, Laboratorio Zen Insieme ETS, Maghweb, Mare Memoria Viva ETS, Parco del Sole APS, SEND ETS, Sviluppo Solidale Soc. Coop.



