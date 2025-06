Un ingegnere che doveva eseguire un sopralluogo sul veliero Bayesian è rimasto coinvolto in un incidente tra Bagheria e Casteldaccia. L’auto elettrica ha urtato altre macchine parcheggiate per poi terminare la sua corsa a “testa in giù”.

La statale è rimasta chiusa per consentire l’arrivo dei soccorsi, i rilievi della polizia stradale e i vigili del fuoco. L’ingegnere è stato portato all’ospedale Civico per accertamenti.

Visto che l’auto incidentata era un’auto elettrica, alimentata da una grossa batteria, le operazioni di rimozione da parte dei vigili del fuoco sono state effettuate con una maggiore cautela rispetto al solito per evitare ulteriori conseguenze. Le condizioni dell’automobilista non sembrano destare preoccupazioni.