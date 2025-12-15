«La medicina sta alle donne, come una salopette 6-8 anni sta a Michael Jordan». Ne sono fermamente convinte Gaia Vitanza e Giulia Solimeo autrici di “Stavolta Bypasso” spettacolo che martedì 16 dicembre, alle 21, al Teatro Agricantus di Palermo conclude la stagione Teatro da Kamera “Questione di sguardi” che il teatro diretto da Vito Meccio dedica ogni anno alle nuove drammaturgie. «Ha provato a perdere peso?». «Signora mia, un ciclo doloroso è assolutamente fisiologico…». «Le assicuro che è solo lo stress, non sia melodrammatica!». Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non si è sentita rivolgere almeno una di queste frasi durante una visita medica. Sembra, infatti, che la medicina in Italia sia strutturata su un modello maschile e parli alle donne come farebbe un libro in cirillico ad un parlante italiano.





In scena le attrici Rosalinda Uzzo e Rosanna Mercurio, accompagnate dal manichino Alfredo (un po’ avvocato del diavolo, un po’ vittima sacrificale) e dirette alla regia da Gaia Vitanza, con ironia ed un pizzico di sana rabbia sociale sveleranno le storture di una medicina che, strutturata su un modello maschile che ovviamente non può rappresentarle, cancella sistematicamente le donne. Intrecciando dati statistici, ricerche scientifiche e aneddoti grotteschi (tutti rigorosamente realmente accaduti), la dissertazione diverrà caustica, provocatoria, ribelle e sinceramente divertente.

La programmazione del Teatro Agricantus prosegue mercoledì 17 entrando nel mood natalizio con il Giuseppe Milici 4et in “A Christmas with the harmonica – Emozioni in Musica”, un concerto che unisce calore, eleganza e passione. Sul palco, accanto al celebre armonicista palermitano, ci saranno Aki Spadaro al pianoforte, Marco Gaudio al basso e Simone Rumolo alla batteria. Da giovedì 18 a domenica 21 dicembre, infine, le ultime repliche dello scoppiettante “Il diverticolo”, il nuovo esilarante spettacolo di Ernesto Maria Ponte, accompagnato dalla A-Social Band, che tornerà a replicare in primavera. InformazioniBiglietti Teatro da Kamera e concerto: € 15, ingresso duo € 25 (€ 12,50 a persona).

Botteghino. via XX Settembre 80, da mar a saba ore 11-13.30 e 17- 20; dom ore 1-20, tel 091.309636

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Rosalinda Uzzo Rosanna Mercurio

Prezzo: 15.00

Info:

Il teatro diretto da Vito Meccio conclude la rassegna dedicata alle nuove drammaturgie martedì 16 dicembre con lo spettacolo scritto da Gaia Vitanza e Giulia Solimeo e con Rosalinda Uzzo e Rosanna Mercurio. Mercoledì 17 si entra nel mood natalizio con il concerto del Giuseppe Milici 4et, nel week-end replica “Il diverticolo” con Ernesto Maria Ponte e la A-Social band

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/47323

