Test previsti per il 14 e il 15 settembre

Un altro piccolo passo verso l’apertura della metropolitana di Palermo. Via libera al collaudo del solettone superiore della stazione Politeama. La ditta D’Agostino, l’ultima in ordine cronologico ad essere incaricata dei lavori, ha chiesto ed ottenuto dal Comune le necessarie autorizzare per effettuare le prove di carico sulla copertura dell’anello ferroviario nella struttura posta in piazza Castelnuovo. Test che, secondo programma, dovrebbero essere effettuati fra il 14 e il 15 settembre 2023 e che rappresentano un momento importante di controllo sullo stato d’avanzamento degli interventi.

Prove di collaudo alla stazione Politeama

In tal senso si muove la richiesta di collaudo sul solettone superiore della stazione Politeama. Test di carico che saranno effettuati attraverso il passaggio di alcuni mezzi pesanti della ditta D’Agostino. Movimentazione di camion che richiederà qualche piccola modifica alla viabilità. Fatto per il quale il Capo Area dell’Ufficio Mobilità Sergio Maneri ha emesso l’ordinanza 1167 del 4 settembre 2023. Documento con il quale il tecnico ha istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto di piazza Castelnuovo compreso fra via Dante e via Amelia. Ciò in un periodo compreso fra le ore 14 del 14 settembre e le 14 del 15 settembre. A tal proposito, la ditta sarà chiamata a spostare l’arredo urbano, posizionato a piazza Castelnuovo nel periodo estivo, avendo cura di riposizionare sedili e piante nella posizion originaria, una volta effettuati i test di carico.

C’è ancora tanto lavoro da fare

Un momento atteso da tempo e che segnerà un progresso sui lavori effettuati sull’asse Giachery-Politeama-Notarbartolo. Per vedere l’opera funzionante servirà ancora diverso tempo, anche se i progressi effettuati negli ultimi mesi lasciano ben sperare sul prosieguo delle opere. Fondamentale sarà il completamento della tratta che collegherà il porto alla stazione Giachery, nonchè l’avvio degli interventi sulla futura fermata Turrisi-Colonna che, qualche mese fà, ha ricevuto il via libera da parte del Consiglio Comunale.

