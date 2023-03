Votato OdG sulla ristrutturazione della Rambla

Passa in Consiglio Comunale la delibera per il completamento dell’anello ferroviario di Palermo. Via libera dunque all’atto con il quale si autorizzano i lavori per la costruzione della fermata Turrisi Colonna. Opera che si collocherà nel tratto compreso fra la stazione Lolli e la stazione Notarbartolo. Dopo due giorni di rinvii quindi, Sala delle Lapidi concede il semaforo verde ed evita così il commissariamento dell’atto, che sarebbe scattato al 31 marzo.

Ritardi dell’opera ancora al centro del dibattito

Un’opera ancora da finire a causa dei numerosi ritardi che hanno riguardato alcuni specifici cantieri del capoluogo siciliano. In tal senso, si colloca l’ordine del giorno, a prima firma Giulia Argiroffi, con il quale Sala delle Lapidi destina le risorse derivate dal risarcimento danni da richiedere a RFI alla ristrutturazione della rambla di via Amari. Un’opera che, in aula, l’esponente di “Oso” ha definito “una vergogna per come si presenta oggi“. Maggioranza a ranghi decisamente ristretti, con numerose assenze fra i banchi del centrodestra.

Cosa prevede la delibera

La delibera, oltre a permettere l’accesso ad alcuni finanziamenti aggiuntivi necessari a bilanciare gli aumenti dei prezzi del materiale, prevede al suo interno la realizzazione del proseguimento del tracciato che, attraverso un percorso sotterraneo, collegherà le vie Paternostro, Brunetto Latini e Malaspina. Nell’ultimo tratto di linea è prevista la realizzazione della fermata denominata “Turrisi Colonna”. Stazione posta all’altezza dell’omonima via lungo via Malaspina, al fine di servire il bacino utenza compreso fra la fermata “Lolli” e la “Stazione Notarbartolo”. Il tracciato proseguirà in una breve galleria artificiale. Ciò fino ad innestarsi in una galleria esistente per poi entrare nella trincea di Notarbartolo, stazione di fine intervento.

Carta: “Progetto di qualità architettonica”

“L’approvazione della variante urbanistica – dichiara l’Assessore Carta – consente di mettere in campo il completamento di un’opera fondamentale per la mobilità sostenibile. Ciò consentirà la realizzazione di una tratta che insieme al passante e alle future linee del tram permetterà di offrire ai cittadini valide ed efficienti alternative all’automobile”.

“Le varianti urbanistiche sono argomento delicato. Questo poiché tendono a sottrarre potestà pianificatoria al Comune. Per questo, d’intesa con il Consiglio Comunale e in particolare con la Commissione Urbanistica, abbiamo sempre introdotto delle prescrizioni o indirizzi utili a rafforzare l’interesse urbanistico dell’intervento. Anche in questo caso, in una fertile sinergia con la Commissione Urbanistica e in dialogo con RFI, il Comune si assicura la realizzazione delle opere di rigenerazione urbana complementari alle opere ferroviarie contribuendo alla più generale riqualificazione dell’area Lolli-Notarbartolo, sempre più nuova centralità urbana”.